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Teksası geçtik! Lefkoşa'da ayaklarına sıktılar!

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Tabancayla yaralama!
Teksası geçtik! Lefkoşa'da ayaklarına sıktılar!

Tabancayla yaralama!

22.03.2024 tarihinde, saat 18:15 sıralarında, Lefkoşa’da Küçükkaymaklı Bölgesinde Akın Başak Sokak üzerinde bir apartmanın önünde bulunan Bilal TULA (E-37), meçhul bir erkek şahıs tarafından tasarrufunda bulunan tabanca ile ateş edilmesi sonucu her iki ayağından vurularak yaralanmıştır. Olayda yaralanan Bilal TULA kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Zanlı erkek şahıs polis tarafından aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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