“Temiz Düşün Parkları Uygulaması”na Doğanköy’den başlandı

Cumhurbaşkanlığı çevre temizlik ve çevre koruma projesi Temiz Düşün’de, “Temiz Düşün Parkları Uygulaması”; yerel yönetimler, muhtarlar ve yurttaşlar işbirliğinde Doğanköy’de bulunan parktaki çalışmalar ile başladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi, Doğanköy Muhtarlığı ve Girne Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi ile Girne Üniversitesi Çevre ve Sosyal Sorumluluk Kulübü işbirliğinde gerçekleşen etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Doğanköy muhtarı Niyazi Bedel katıldı.

Parkta ilk olarak, temizlik çalışması yapıldı, ardından dikilen fidanlar bölge çocukları ve ailelerine sahiplendirildi, kırık bank ve eksik çöp bidonları yenilendi. Etkileşimli Drama Derneği’nin de yer aldığı etkinlikte, çevrenin kirletilmemesine ilişkin drama çalışmasına yurttaşlar da katılarak hem çevreye ilişkin bilgiler aldı, hem de keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Meral Akıncı, Temiz Düşün projesinin artık yurttaşlarla birebir buluşmaya başladığını ve bugünkü etkinliğe gösterilen yoğun ilginin toplumun hem Temiz Düşün projesine hem de yaşadığı çevreye sahip çıktığının göstergesi olduğunu söyledi.

Herkese ait olan ve özellikle çocukların yoğun olarak kullandıkları parklarda projenin uygulamaya geçmesinin ayrıca önemine değinen Meral Akıncı, bu etkinlik ile birlikte Doğanköylülerin parkı daha çok ziyaret edeceklerini, parkın kirletilmemesi için sorumluluk üstleneceklerini, dikilen fidanların sulama ve bakımlarının aileler ve çocuklar tarafından yapılacağını belirtti.

Meral Akıncı konuşmasının sonunda, projenin uygulanması için katkı sağlayan Girne Belediyesi’ne ve işbirlikleri nedeniyle Girne Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi ile Girne Üniversitesi Çevre ve Sosyal Sorumluluk Kulübü ile Etkileşimli Drama Derneği’ne teşekkür etti.