  • BIST 2.447,20
  • Altın 897.129
  • Dolar 14.8193
  • Euro 15.5676
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAÇin açıkladı: H3N8 kuş gribi insanda tespit edildi

THE ölçtü... YDÜ eğitim kalitesinde dünyada ilk 10’da...Türkiye ve Kıbrıs üniversiteleri arasında birinci

» »
Londra merkezli Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan “2022 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda Yakın Doğu Üniversitesi “Eğitim Kalitesi”nde 7’inci olarak dünya genelinde ilk 10’da yer aldı.
THE ölçtü... YDÜ eğitim kalitesinde dünyada ilk 10’da...Türkiye ve Kıbrıs üniversiteleri arasında birinci

Yakın Doğu Üniversitesi, Londra merkezli uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından her yıl açıklanan “Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda “Eğitim Kalitesi” (Quality Education) kategorisinde 7’inci sırada yer alarak, bu alanda dünyada ilk 10’a girme başarısı gösterdi. Yakın Doğu Üniversitesi, aynı listede geçen yıl 30’uncu sırada yer alıyordu. Bu yıl eğitim kalitesi kategorisinde 23 sıra yükselen Yakın Doğu Üniversitesi, bu alanda Türkiye ve Kıbrıs üniversiteleri arasında da birinci oldu.

 

Araştırma, üniversitelerinin sosyal ve ekonomik alandaki etkinliğini gösteriyor

Times Higher Education’ın Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals-SDG) doğrultusunda dünya genelindeki üniversitelerinin sosyal ve ekonomik alandaki etkilerini ölçtüğü araştırmada “Sağlık ve Refah”, “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” ile “Eğitim Kalitesi” başta olmak üzere, “Cinsiyet Eşitliği”, “İyi İş ve Ekonomik Büyüme”, “Endüstri”, “Yenilik ve Altyapı”, “Azaltılmış Eşitsizlikler”, “Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar”, “Sorumlu Tüketim ve Üretim”, “İklim Çalışmaları”, “Hedefler İçin Ortaklıklar” gibi başlıklar yer alıyor.

Times Higher Education’ın dünyadaki üniversiteleri, bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yaptıkları katkıları analiz ederek sıraladağı Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması listesinde bir çok kriter yer alıyor. Londra merkezli uluslararası derecelendirme kuruluşu, hazırladığı sıralama ile dünya genelindeki üniversiteleri daha iyi bir yaşama katkıda bulunmaları için teşvik etmeyi amaçlıyor.

 

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Times Higher Education tarafından yayımlanan listede eğitim kalitesi alanında dünya genelinde ilk 10 üniversite arasında yer almamız, Yakın Doğu Ailesi’nin her bir ferdinin ortak emeğinin bir sonucudur.”

Gücünü bilimsel üretkenlikten alan girişimci bir üniversite olduklarını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Üniversite 4.0 vizyonuyla ortaya koyduğumuz misyon, gücünü; ülkemize, Türkiyemize ve dünyamıza duyduğumuz sorumluluktan alıyor” dedi. “Sürdürülerbilir bir kalkınma ve çevre için projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Sanatsal etkinliğimizle yaşam alanımızı ve toplumu dönüştürmek için çalışırken; sadece teoriye değil pratiğe ve uygulamaya dayalı eğitim modelimizle sürdürülebilir bir gelecek kuracak yeni nesiller yetiştiriyoruz” ifadesini kullandı.

Nisan ayı başında AD Scientific Index’in yayımladığı dünyanın en iyi bilim insanları ve üniversitelerinin sırlandığı listede, Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyada 15.175 üniversite arasında 552’nci sırada; Avrupa’da ise 3.126 üniversite arasında 230’uncu sırada yer aldığını da hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Times Higher Education’ın açıkladığı Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması’nda eğitim kalitesi alanında geçen yıla göre 23 basamak yükselerek dünya genelinde ilk 10 üniversite arasında yer almamız; bilimsel üretkenliğimiz, somutlaştırdığımız projelerimiz ve sanatsal üretimimizle toplumsal fayda üretme yolunda doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Bu gurur, Yakın Doğu Ailesi’nin her bir ferdinin ortak emeğinin bir sonucudur” ifadesini kullandı.

Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan “2022 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması” ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki web adresinden ulaşmak mümkün.

https://www.timeshighereducation.com/

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDÜ Sağlık Sponsoru oldu...20 Nisan 2022 Çarşamba 12:53
  • YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin ''Ocak'' Adlı Sergisi Açılıyor19 Nisan 2022 Salı 18:36
  • 1. Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi YDÜ'de Düzenlendi18 Nisan 2022 Pazartesi 17:05
  • Sağlıklı bir yaşlanma için hareket edin17 Nisan 2022 Pazar 11:57
  • Dünya Sanat Günü’nde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden Sanat Şöleni16 Nisan 2022 Cumartesi 12:13
  • Yakın Doğu Üniversitesi mezunları, öğrencilerle buluştu15 Nisan 2022 Cuma 15:52
  • Ülkede en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor13 Nisan 2022 Çarşamba 15:57
  • Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC üniversitelerinin 2021’de yayımladığı bilimsel makalelerin yüzde 50,5’ini tek başına üretti!12 Nisan 2022 Salı 10:48
  • 165 eseri bir araya getiren dört kişisel sergi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda açılacak10 Nisan 2022 Pazar 13:22
  • Ramazan ayında kilo almayı önlemenin yolu, sahura kalkmaktan geçiyor09 Nisan 2022 Cumartesi 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti