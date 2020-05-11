Tır kaldırıldı, yol trafiğe açıldı
Lefkoşa'da cezaevi ışıkları sanayi bölgesi girişinde devrilen tır araç vinç yardımıyla kaldırıldı. Ardından, Gönyeli Çemberi ile trafik ışıkları arasındaki güzergah yeniden trafik akışına açıldı.
Tır kaldırıldı, yol trafiğe açıldı
Lefkoşa'da cezaevi ışıkları sanayi bölgesi girişinde devrilen tır araç vinç yardımıyla kaldırıldı. Ardından, Gönyeli Çemberi ile trafik ışıkları arasındaki güzergah yeniden trafik akışına açıldı.
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