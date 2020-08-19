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Tokyo’da yüksek sıcaklıklardan 79 kişi hayatını kaybetti

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Tokyo’da yüksek sıcaklıklardan 79 kişi hayatını kaybetti
Tokyo’da yüksek sıcaklıklardan 79 kişi hayatını kaybetti

Japonya’nın başkenti Tokyo’da, yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79’a çıktı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Tokyo Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu yüksek sıcaklıklarda hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi.

Buna göre, ağustos başından beri başkent metropolünde 70’i 65 yaş üzeri olmak üzere toplam 79 kişi sıcak çarpmasından hayatını kaybetti.

Ölen 65 kişinin evinde havalandırma sistemi kullanılmazken, ölümlerin 32’si akşam 17.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında meydana geldi.

Tokyo İtfaiye İdaresi verilerine göre, ay başından beri yüksek sıcaklıktan kaynaklı belirti gösteren 2 bin 576 kişi ambulansla hastanelere taşındı.

Hava sıcaklığı Japonya’nın başkentinde temmuz sonundan beri 32 ile 37 derece arasında seyrediyor.

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