Tom Brady ve Gisele Bündchen boşandıklarını açıkladı

Bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme gelen gösteri dünyasının en ünlü çiftlerinden Gisele Bündchen ve Tom Brady sosyal medya hesaplarından boşandıklarını açıkladılar. Ünlü çiftin, milyon dolarlık servetlerini nasıl paylaştıkları ise merak konusu oldu.

Gisele Bündchen ve Tom Brady, haftalardır süren spekülasyonlardan sonra ayrıldıklarını açıkladılar. İkilinin arasının uzun süredir gergin olduğu ve bir süre önce de ayrı evlerde yaşamaya başladıkları konuşuluyordu. Nihayet çift ayrı ayrı sosyal medya hesaplarından ayrılıklarını açıkladılar.

Tom Brady ve Gisele Bündchen 13 yıllık evliliklerinin ardından boşandıklarını açıklarken mal varlıkları ve çocuklarının velayeti ile ilgili de dostane bir anlaşmaya vardıklarını doğruladılar.

2009’da evlendiklerinde Gisele Bündchen, kocası tom Brady’nin Super Bowl zaferiyle kariyerini desteklemek için moda kariyerini arka plana atmıştı. Ancak Brady’nin kariyeri devam etmesine rağmen, Gisele Bündchen’in serveti daha fazla oldu. Ünlü modelin 400 milyon dolarlık ve sporcunun 333 milyon dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin ediliyor. Şimdi ikili özellikle de mal varlıkları nasıl paylaşıldığı merak edilirken ayrılıklarını duyurdular.

Instagram’da yayınladığı bir açıklamada Tom Brady, kendisinin ve Bündchen’in ilişkilerini sona erdirme kararını acı verici olarak niteledi, ancak hak ettikleri sevgi ve ilgiyi görmeleri için çocuklarına öncelik vereceğine söz verdi:

“Geçen günlerde eşimle 13 yıllık evliliğimizi boşanma ile sonuçlandırdık. Bu karara dostane bir şekilde ve birlikte geçirdiğimiz zaman uğruna minnetle ulaştık. Her şekilde dünyamızın merkezi olmaya devam edecek güzel ve harika çocuklarla kutsandık. Her zaman hak ettikleri sevgiyi ve ilgiyi görmelerini sağlamak için ebeveynleri olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Evliliğimizi sona erdirme kararına uzun süre düşündükten sonra geldik. Bunu yapmak, elbette, dünyanın her yerinde aynı şeyi yaşayan birçok insan için olduğu gibi acı verici ve zor. Ancak, hayatımızda henüz yazılmamış yeni bölümlerin peşinden koşarken birbirimiz için sadece en iyisini diliyoruz.”

Ünlü model Gisele Bündchen ise kendi paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Önceliğim her zaman tüm kalbimle sevdiğim çocuklarımız oldu ve olmaya da devam edecek. Onlara büyük ölçüde hak ettikleri sevgiyi, özeni ve ilgiyi vermek için birlikte ebeveynlik yapmaya devam edeceğiz. Bir evliliği bitirme kararı asla kolay olmadı, ama biz ayrıldık. Böyle bir şeyi yaşamak elbette zor.”

İkili ilk kez ayrılma kararlarını açıklarken, ikilinin mal varlıklarını nasıl paylaştıkları da merak konusu oldu.

Brezilya’da doğan Gisele Bündchen, 13 yaşındayken Elite Model Management tarafından bir alışveriş merkezinde keşfedildi. Model birbirinden ünlü markayla çalıştı, defilelerde yer aldı.

2006’da, Gisele Bündchen model olarak hızla yükselmeye devam ederken ve Tom Brady’de de NFL’de yükselirken ortak bir arkadaşları tarafından bir randevu ayarlandı ve ilişkiye başladılar. Çift, 2009’da Kaliforniya’nın Santa Monica kentinde düzenlenen bir törenle evlendi.

İlişkilerinin ilk yılında Forbes, Gisele’i “dünyanın en zengin süper modeli” olarak seçti ve ünlü model, bundan sonra 14 yıl üst üste bu unvanı elinde tuttu. Ancak son yıllarda Bündchen, Tom Brady’nin kariyeri için kendi kariyerini arka plana attı.

Forbes, bu yılın başlarında Tom Brady’nin ciro anlaşmalarından 52 milyon dolar kazandığını bildirdi. Ayrıca kendisine yılda 20,3 milyon dolar verdiği bildirilen TB12 adlı bir yaşam tarzı markasına, Autograph adlı bir NFT şirketine ve 199 Productions adlı bir prodüksiyon şirketine sahip. Tüm bunlara ek olarak Brady, mayıs ayında Fox Sports ile 10 yıllık bir süre için 375 milyon dolar kazandıracak bir yayın anlaşması imzaladı.

Ayrıca çiftin birlikte ülke çapında sayısız mülkü var: New York’ta 3,6 milyon dolarlık bir daire, Miami’nin Indian Creek Adası’nda bulunan 17 milyon dolarlık bir malikane, Yellowstone, Montana’da bildirildiğine göre 5,7 milyon dolar değerinde lüks bir mülk.

İkili, yollarını ayırmadan iki yıl önce Indian Creek Adası’nda 5.772 metrekarelik bir ev satın aldı ve yerine son teknoloji ürünü, çevre dostu bir malikane inşa etme planlarıyla onu yıktı.