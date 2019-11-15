Törene sağanak yağmur engeli

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Resmi Geçit Töreni yapıldı.
Tören sağanak yağmurdan dolayı program tamamlanamadan erken sonlandırıldı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşmasını yarıda keserek, konuşmasının basına dağıtıldığını ve öğrencileri askerleri halkı daha fazla yağmurda bırakmak istemediğini belirtti.
Öte yandan güneydeki 15 Kasım protesto gösterileri de sağanak yağmur nedeniyle yarıda kesildi. Mağusa Kapısı'nda "Ortak mücadele ortak vatan" yazılı pankartlar taşıyan gençler sağanak yağmurun başlamasıyla dağıldı.
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