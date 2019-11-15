  • BIST 104.678
  • Altın 271,230
  • Dolar 5,7475
  • Euro 6,3409
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Törene sağanak yağmur engeli

» »
15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Resmi Geçit Töreni yapıldı. Tören sağanak yağmurdan dolayı program tamamlanamadan erken sonlandırıldı. 
Törene sağanak yağmur engeli

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Resmi Geçit Töreni yapıldı. 

Tören sağanak yağmurdan dolayı program tamamlanamadan erken sonlandırıldı. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşmasını yarıda keserek, konuşmasının basına dağıtıldığını ve öğrencileri askerleri halkı daha fazla yağmurda bırakmak istemediğini belirtti.

Öte yandan güneydeki 15 Kasım protesto gösterileri de sağanak yağmur nedeniyle yarıda kesildi. Mağusa Kapısı'nda  "Ortak mücadele ortak vatan" yazılı pankartlar taşıyan gençler sağanak yağmurun başlamasıyla dağıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB’nin kadınlara yönelik İngilizce kursları devam ediyor08 Kasım 2019 Cuma 15:32
  • LBO “Sonbahar Konseri” ile sezona devam ediyor05 Kasım 2019 Salı 13:33
  • Özersay: “Federasyon kötü değildir ancak Kıbrıs’ta böyle bir ortaklığın şartları mevcut değil”03 Kasım 2019 Pazar 10:59
  • 17 işletme “LTB Beyaz Yasemin” sertifikası aldı02 Kasım 2019 Cumartesi 13:58
  • Lefkoşa’da bugün 8 saat elektrik kesintisi olacak30 Ekim 2019 Çarşamba 10:35
  • Lefkoşa'da Ledra Palace bölgesinde devrilen ağaç trafiği aksattı27 Ekim 2019 Pazar 22:24
  • Lefkoşa yağmura teslim27 Ekim 2019 Pazar 17:15
  • Gönyeli Gençlik Festivali tamamlandı26 Ekim 2019 Cumartesi 12:12
  • Gönyeli Gençlik Festivali'nde bu akşam Lütfiye Özipek konseri var23 Ekim 2019 Çarşamba 16:58
  • Lefkoşa'da bu bölgelere yarın elektrik verilemeyecek23 Ekim 2019 Çarşamba 16:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti