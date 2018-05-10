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Trafiğe kapalı çevre yolunda kaza…

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Trafiğe kapalı çevre yolunda kaza… Tavanı üzerine devrilen aracın sürücüsü yaralandı
Trafiğe kapalı çevre yolunda kaza…

Yapımı devam ettiği için trafiğe kapalı olan Lefkoşa çevre yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında, 36 yaşındaki KamelAlsafadi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Lefkoşa çevre yolunda saat 09.30’daki kazada HG 091 plakalı aracıyla seyreden KamelAlsafadi,aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu şantiye civarında, yolun sonundaki sete çarptı.

Çarpma sonucu havalanan araç, tavanı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan KamelAlsafadi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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