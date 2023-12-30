Trump 2024 başkanlık yarışında California'daki oy pusulasında yer alacak

ABD’de Seçim işleri konusunda en yetkili merci olan Eyalet Sekreteri Shirley Weber, 5 Mart 2024’te yapılacak ön seçim pusulalarında Trump’ın yer alacağını açıkladı.

Weber, seçimleri siyasi ayrımları aşacak şekilde korumanın daha kritik olduğuna dikkati çekerek, “Anayasa’nın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca bir adayı oy pusulasından çıkarmak, ofisimin hafife alacağı bir şey değil.” ifadesini kullandı.

Michigan Yüksek Mahkemesi, başkanlık yarışına girebileceğine karar vermişti

Demokrat Partili Weber’e, başta California Vali Yardımcısı Eleni Kounalakis olmak üzere bazı Demokrat eyalet milletvekilleri, Trump’ın eyaletteki oy pusulalarından çıkarılması için “bütün yasal yolların araştırılması” çağrısında bulunmuştu.

Michigan Yüksek Mahkemesi de önceki gün, eski Başkan Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle 2024 başkanlık seçimlerinde oy pusulasından çıkarılması talebiyle yapılan başvuruyu reddederek, bu eyalette başkanlık yarışına girebileceğine karar vermişti.

Eyaletlerde, Trump’ın oy pusulalarından çıkarılması olayı

ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, bazı eyaletlerde Trump hakkında, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle, Anayasa’nın 14. maddesine dayanarak oy pusulasında yer alamayacağı gerekçesiyle dava açılmıştı.

Colorado Yüksek Mahkemesi, 20 Aralık'taki kararında, eski Başkan Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağını açıklayan ilk merci olmuştu.

Maine eyaleti de dün, Anayasa'daki aynı maddeye dayanarak Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerine katılamayacağına karar vermişti.

Her iki eyaletin kararına göre, 5 Mart 2024'te Colorado ile Maine eyaletlerinde yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde, Trump'ın adı oy pusulalarında yer almayacak.

Her iki eyaletteki seçim yarışına ilişkin son kararı, ABD Yüksek Mahkemesi verecek. 9 üyesi bulunan mahkemede, 6 Cumhuriyetçi eğilimi bulunan, 3 de Demokrat eğilimi olan yargıç görev yapıyor.​​​​