 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.440
  • Altın 140,442
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 36 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKazada ağır yaralanan Tarrant hayatını kaybetti

Trump, ABD-Meksika arasında yeni petrol boru hattını onayladı

» »
Trump, ABD-Meksika arasında yeni petrol boru hattını onayladı
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile Meksika arasında yeni petrol boru hattı inşa edilmesini onayladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD-Meksika arasında inşa edilmesi planlanan "Yeni Burgos Petrol Boru Hattı" için başkanlık izni çıkarıldı.

Açıklamada, Teksas eyaletinin Penitas kentinden geçecek boru hattının günde 108 bin varil petrol taşıma kapasitesine sahip olacağı belirtildi. Ayrıca, yeni petrol hattına yönelik onayın yanı sıra Dos Laredos ve Burgos isimli mevcut iki petrol boru hattının daha fazla petrol ürünü taşımasına izin verildiği bildirildi.

Bu arada, Başkan Donald Trump, "Enerji Haftası" kapsamında Enerji Bakanlığında yaptığı konuşmada yeni petrol boru hattının Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın tam altından geçeceğini söyledi.

Yeni petrol boru hattının ABD'nin enerji ihracatını artıracağını belirten Trump, selefi Barack Obama tarafından engellenen enerji projelerini hayata geçirmeye devam edeceğini dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Venezuela’da sular durulmuyor29 Haziran 2017 Perşembe 11:47
  • ABD vizesi almak isteyenler bu kritere uymalı29 Haziran 2017 Perşembe 11:41
  • New York'ta korkutan yangın29 Haziran 2017 Perşembe 11:31
  • Kolombiya'daki tekne kazası29 Haziran 2017 Perşembe 10:03
  • California'da 111 ötenazi29 Haziran 2017 Perşembe 09:55
  • Kolombiya: Yolsuzlukla mücadele yetkilisi rüşvetten gözaltında28 Haziran 2017 Çarşamba 13:59
  • Son dakika… ABD lideri Trump’tan çok büyük saygısızlık!28 Haziran 2017 Çarşamba 13:09
  • Bilgisayarlar yoğun saldırı altında! Türkiye de etkilendi28 Haziran 2017 Çarşamba 13:07
  • New York'ta metro raydan çıktı: 3 yaralı28 Haziran 2017 Çarşamba 11:37
  • Pentagon açıkladı: “Suriye rejimi büyük bir kimyasal saldırıya hazırlanıyor”28 Haziran 2017 Çarşamba 11:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti