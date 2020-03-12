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Trump, Avrupa’dan ABD’ye seyahatleri 30 gün askıya aldı

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Trump, Avrupa’dan ABD’ye seyahatleri 30 gün askıya aldı
Trump, Avrupa’dan ABD’ye seyahatleri 30 gün askıya aldı

ABD Başkanı, "Bugünkü küçük bir eylem, yarın virüsün yayılmasının önüne geçecektir" dedi

A BD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıkladı.

Trump, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin aldığı önlemler konusunda, Oval Ofis'ten yapılan yayınla ulusa seslendi.

"Avrupa Birliği, gerekli önlemleri almada başarısız oldu" diyen Trump, ABD'ye bu ülkelerden gelen kişiler yoluyla virüsün taşındığını söyledi.

Trump, sağlık uzmanlarıyla görüştükten sonra, ABD halkının sağlığını korumak için "güçlü ama gerekli" önlemler aldığını vurgulayarak, "Yeni vakaların bizim topraklarımıza girmesini önlemek için cuma gecesinden geçerli olmak üzere Avrupa'dan ABD'ye tüm seyahatleri askıya alıyoruz. Bu kısıtlamalar sahadaki duruma göre ayarlanacak. Uygun izlemelerden geçen ABD'liler için istisnalar olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Bu kısıtlamaların ticaret ve kargoyu etkilemeyeceğini kaydeden Trump, bu uygulamadan İngiltere'nin de muaf tutulacağını kaydetti.

Trump, Çin ve Güney Kore'deki durumu da izlediklerini, durumlarının iyileşmesi durumunda bu ülkelere karşı alınan önlemleri de yeniden değerlendireceklerini belirtti.

"Amerikalılarda risk düşük"

Kovid-19 salgınına yönelik birçok erken tedbir aldıklarını bu nedenle de şu anda Avrupa’ya kıyasla daha az vaka olduğunu belirten Trump, şu açıklamalarda bulundu: 

Amerikanların çoğunluğu için risk çok çok düşük. Genç ve sağlıklı insanlar, kendilerine virüs bulaşırsa hızlı bir iyileşme bekleyebilir. En büyük risk, sağlık sorunu olan yaşlı insanlar için. Bu nüfus çok çok dikkatli olmalı. Bakım evlerine tüm zaruri olmayan ziyaretleri askıya almalarını tavsiye ediyoruz. Genel olarak yaşlı Amerikalılar, kalabalık alanlara gerekli olmadıkça girmemeli.

Büyük katılımlı etkinlikler ve okullarla ilgili de gerekli mercilerle görüştüklerinin altını çizen Trump, "Bugünkü küçük bir eylem, yarın virüsün yayılmasının önüne geçecektir. Her toplum farklı risklerle karşı karşıya. Lütfen verilen tavsiyelere uyun" uyarısında bulundu.

Türkiye dahil değil

Trump’ın ulusa seslenişte Avrupa ülkelerinden seyahati kısıtlayacaklarını duyurmasının ardından İç Güvenlik Bakanlığı da yazılı bir açıklama yayımladı. 

Açıklamada, "Bugün Başkan Trump, bazı Avrupa ülkelerinden birinde olan ya da ABD’ye varış tarihinden önceki 14 gün içerisinde olan yabancı ülke vatandaşlarının birçoğunun ülkeye girişini askıya alınmasını öngören bir kararname imzaladı." ifadelerine yer verildi. 

Seyahat kısıtlaması getirilen ülkeler arasında Türkiye bulunmazken, düzenlemeden etkilenecek ülkelerin Şengen ülkeleri olarak da bilinen, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya,Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Porteiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre olduğu kaydedildi.

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