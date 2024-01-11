Trump: Başkan olsaydım Ukrayna savaşı ve Hamas saldırısı asla yaşanmazdı

Fox News'ın sorularını yanıtlayan eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, muhtemel rakibi Başkan Joe Biden'a yüklendi, kendisinin yönetimde olması durumunda Ukrayna savaşı ve Hamas saldırısının "asla" gerçekleşemeyeceğini ileri sürdü.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinin en güçlü Cumhuriyetçi Partili adayı eski Başkan Donald Trump, 15 Ocak'ta ön seçimlerin başlayacağı Iowa eyaletinde Fox News'ın sorularını yanıtladı.

Cumhuriyetçi Parti'deki diğer rakipleri eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve Florida Valisi Ron DeSantis'in CNN'de canlı yayına katıldığı akşamda başka bir kanalı tercih eden Trump, 5 Kasım'da olası rakibi Demokrat Başkan Joe Biden'a yüklendi.

Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping gibi liderler karşısında "zayıf" kaldığını iddia eden Trump, Biden yerine başkan olmuş olması durumunda Ukrayna savaşının ve Hamas'ın İsrail'e saldırısının "asla" gerçekleşmiş olmayacağını ileri sürdü.

NATO ittifakına olan bağlılık konusunda da fikrini söyleyen eski Başkan, iki taraf arasındaki ilişkilerin, müttefiklerin ABD'ye "düzgün davranıp davranmamasına bağlı" olduğunu ifade etti.

Trump, 2017-2021 yılları arasında gerçekleştirdiği başkanlık görevi sırasında Avrupalı üst düzey yetkililere, Avrupa'nın saldırıya uğraması halinde ABD'nin "asla yardım etmeyeceğini" söylemişti.

Rakipleri ile tartışma programına ret

Kamuoyu yoklamalarında seçimlere adaylıkta açık ara önde giden Trump'ın rakipleri ile aynı tartışma programına katılmaması dikkati çekti.

Trump'ın Fox News'ta canlı yayında olduğu sıralarda en güçlü iki rakibi Haley ve Florida Valisi Ron DeSantis CNN News'taki canlı yayında soruları yanıtladı.

Öte yandan salı günü ülke genelinde yapılan Reuters/Ipsos anketi 5 Kasım seçimlerinde Başkan Joe Biden'a karşı partinin adayı olma yarışında Trump'a yüzde 49, Haley'e yüzde 12 ve DeSantis'e yüzde 11 şans verildiğini işaret etti.