  • BIST 7895.96
  • Altın 1940.956
  • Dolar 29.9544
  • Euro 32.9331
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAİsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davası başladı

Trump: Başkan olsaydım Ukrayna savaşı ve Hamas saldırısı asla yaşanmazdı

» »
Fox News'ın sorularını yanıtlayan eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, muhtemel rakibi Başkan Joe Biden'a yüklendi, kendisinin yönetimde olması durumunda Ukrayna savaşı ve Hamas saldırısının "asla" gerçekleşemeyeceğini ileri sürdü.
Trump: Başkan olsaydım Ukrayna savaşı ve Hamas saldırısı asla yaşanmazdı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinin en güçlü Cumhuriyetçi Partili adayı eski Başkan Donald Trump, 15 Ocak'ta ön seçimlerin başlayacağı Iowa eyaletinde Fox News'ın sorularını yanıtladı.

Cumhuriyetçi Parti'deki diğer rakipleri eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve Florida Valisi Ron DeSantis'in CNN'de canlı yayına katıldığı akşamda başka bir kanalı tercih eden Trump, 5 Kasım'da olası rakibi Demokrat Başkan Joe Biden'a yüklendi. 

Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping gibi liderler karşısında "zayıf" kaldığını iddia eden Trump, Biden yerine başkan olmuş olması durumunda Ukrayna savaşının ve Hamas'ın İsrail'e saldırısının "asla" gerçekleşmiş olmayacağını ileri sürdü. 

NATO ittifakına olan bağlılık konusunda da fikrini söyleyen eski Başkan, iki taraf arasındaki ilişkilerin, müttefiklerin ABD'ye "düzgün davranıp davranmamasına bağlı" olduğunu ifade etti. 

Trump, 2017-2021 yılları arasında gerçekleştirdiği başkanlık görevi sırasında Avrupalı üst düzey yetkililere, Avrupa'nın saldırıya uğraması halinde ABD'nin "asla yardım etmeyeceğini" söylemişti. 

Rakipleri ile tartışma programına ret

Kamuoyu yoklamalarında seçimlere adaylıkta açık ara önde giden Trump'ın rakipleri ile aynı tartışma programına katılmaması dikkati çekti. 

Trump'ın Fox News'ta canlı yayında olduğu sıralarda en güçlü iki rakibi Haley ve Florida Valisi Ron DeSantis CNN News'taki canlı yayında soruları yanıtladı. 

Öte yandan salı günü ülke genelinde yapılan Reuters/Ipsos anketi 5 Kasım seçimlerinde Başkan Joe Biden'a karşı partinin adayı olma yarışında Trump'a  yüzde 49, Haley'e yüzde 12 ve DeSantis'e yüzde 11 şans verildiğini işaret etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yapay zekanın keşfettiği malzeme, bataryalardaki lityum kullanımını önemli oranda azaltabilir10 Ocak 2024 Çarşamba 13:12
  • ABD'nin Gazze'de ateşkese veto savunmasını sadece İsrail destekledi10 Ocak 2024 Çarşamba 11:53
  • WSJ: Elon Musk'ın uyuşturucu kullanımı Tesla ve SpaceX yönetimlerini endişelendiriyor09 Ocak 2024 Salı 18:41
  • Uçuştan çekilen Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçaklarında gevşek parçalar tespit edildi09 Ocak 2024 Salı 13:39
  • Biden'ın konuşması 'Filistin'de ateşkes' çağrılarıyla bölündü09 Ocak 2024 Salı 09:46
  • ABD'li yetkililer Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını bilmiyormuş08 Ocak 2024 Pazartesi 13:49
  • ABD'de Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-9 tipi uçağın penceresi havada patladı06 Ocak 2024 Cumartesi 22:23
  • Trump'ın 2024 seçiminde yeniden başkan adayı olup olamayacağına Yüksek Mahkeme karar verecek06 Ocak 2024 Cumartesi 15:23
  • Biden ilk mitinginde Trump'ı hedef aldı06 Ocak 2024 Cumartesi 14:33
  • SpaceX, Elon Musk'a 'şarlatan' diyen çalışanları işten kovdu04 Ocak 2024 Perşembe 19:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti