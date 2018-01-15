  • BIST 115.048
  • Altın 161,896
  • Dolar 3,7551
  • Euro 4,5927
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMehmet Altan ve Şahin Alpay'a tahliye

Trump: Ben ırkçı değilim

» »
Trump: Ben ırkçı değilim
Bazı ülkeler için kullandığı iddia edilen "bok çukuru" tabiri nedeniyle eleştirilerin odağı olan ABD Başkanı Donald Trump, hakkında çıkan haberleri yalanlayarak "Ben ırkçı değilim" dedi

Haiti ve El Salvador gibi ülkeler için "bok çukuru" tabirini kullandığı iddialarını geçen hafta geri çeviren ABD Başkanı Donald Trump Florida'da da pazar günü gazetecilerin bu konuda soruları ile karşılaştı. Irkçı olduğu yönünde kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt veren Trump, gazetecilere hitaben "Hayır. Ben ırkçı değilim.  Ben şimdiye kadar söyleşi yaptığınız en az ırkçı kişiyim" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Amerikan basını, Trump'ın geçen Perşembe günü Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle göç reformu hakkında gerçekleştirdiği bir toplantıda söz konusu ülkeleri kastederek "Niye bu bok çukuru ülkelerdeki tüm insanların buraya gelmesine izin veriyoruz ki" dediğini yazmıştı. Trump'ın bu ülkeler yerine Norveç gibi zengin ve nüfusu büyük oranda beyazlardan oluşan ülkelerden göçmen almaları gerektiğini sözlerine eklediği öne sürülmüştü.

Trump'ın Haitili göçmenlerin ABD tarafından korunması gerektiğini savunan bir Demokrat senatöre ise "Neden daha fazla Haitili'ye ihtiyacımız olsun ki?" yanıtı verip, "Çıkarın onları" diye eklediği iddia edilmişti.

Trump'ın bu ifadeleri kullandığına dair haberler ne Beyaz Saray'dan yapılan bir resmi açıklamayla ne de toplantıya katılan Cumhuriyetçi Kongre üyelerince yalanlandı. Ancak ABD Başkanı Trump, böyle bir "dil" kullandığını şiddetle reddetti. "Toplantıda sert bir dil kullandım. Ama kullandığım dil bu değildi" diye tweet atan Trump, medyadaki haberlerin Demokratlar tarafından "uydurulduğunu" söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kaliforniya'da marihuana satışı başladı07 Ocak 2018 Pazar 17:58
  • Trump'ın ilk yılını anlatan kitap ABD gündemini sarstı07 Ocak 2018 Pazar 17:21
  • ABD polisi geçen yıl 987 kişiyi öldürdü'06 Ocak 2018 Cumartesi 10:17
  • FBI, Clinton Vakfı'nı soruşturuyor06 Ocak 2018 Cumartesi 10:13
  • Psikiyatr: Trump'ın ruh sağlığı daha da kötüleşecek05 Ocak 2018 Cuma 18:57
  • Trump’a İngiliz istihbaratı şoku!05 Ocak 2018 Cuma 13:36
  • "Trump, zehirlenmekten korktuğu için McDonald's yiyor"04 Ocak 2018 Perşembe 17:06
  • 1 Ocak itibariyle kenevir Kaliforniya'da artık yasal03 Ocak 2018 Çarşamba 09:45
  • Trump: "Pakistan bizi aptal yerine koydu"02 Ocak 2018 Salı 19:16
  • Bilim adamları en doğru kahve yapma yöntemini belirledi02 Ocak 2018 Salı 10:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti