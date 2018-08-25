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Trump: Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore'ye gitmemesini istedim

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ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Kuzey Kore'ye gitmemesini istediğini açıkladı.
Trump: Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore'ye gitmemesini istedim

Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan şu anda Kuzey Kore'ye gitmemesini istedim çünkü Kore Yarımadasının nükleer silahlarından arındırılmasına ilişkin yeterince yol almadığımızı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

 

Çin ile ABD arasındaki ticari gerginliğe işaret eden Trump, "Bundan dolayı (Çin'in) daha önce olduğu kadar (BM yaptırımlarına rağmen) nükleer silahlardan arındırma sürecine yardımcı olduğuna inanmıyorum" görüşünü paylaştı.

 

Trump, "Dışişleri Bakanı Pompeo, büyük ihtimalle Çin ile ticari ilişkimiz çözüme kavuştuktan sonra, yakın zamanda Kuzey Kore'ye gitmeyi dört gözle bekliyor. Aynı zamanda Kuzey Kore Lideri Kim'e (Jong-un) en derin hürmet ve saygılarımı iletiyor, onunla yakın zamanda görüşmeyi dört gözle bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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