Trump: Ivanka'yı Dünya Bankası Başkanlığı için düşündüm, rakamlarla arası çok iyi

ABD Başkanı Donald Trump, 'rakamlarla arası çok iyi' diyerek, kızı Ivanka Trump’ı Dünya Bankası Başkanlığı için değerlendirdiğini söyledi.

Trump, The Atlantic dergisine verdiği röportajda çocuklarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kızı Ivanka'dan bahsederken onu 'doğuştan diplomat' olarak nitelendiren Trump, torpil suçlamalarıyla karşı karşıya kalmamak için kızını Birleşmiş Milletler elçisi olarak atamadığını belirtti.

Trump, "Ivanka'yı Dünya Bankası (başkanlığı) için bile düşündüm, orada harika bir iş çıkarırdı. Rakamlarla arası çok iyidir" şeklinde konuştu.

Kızının yeterince hırslı olup kendisinin ayak izlerini takip ederse ABD'de kendi başkanlık yarışını düzenleyebileceğini söyleyen Trump, "Eğer ABD Başkanlığına adaylığını koyarsa onu yenmek gerçekten zor olur" ifadelerini kullandı.

Kızının stres ve baskı ile çok iyi başa çıkabildiğini belirten Trump bunun genetik bir şey olduğunu vurguladı ve "Sakinliği çok iyi. Onu çok büyük stres altında gördüm, çok iyi tepki veriyor" dedi.

Ivanka Trump, şu anda babası Donald Trump'ın danışmanlığını yapıyor. Ayrıca, Küresel Kadın Fonu'na da öncülük ediyor.