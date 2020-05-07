  • BIST 98.894
  • Altın 392,659
  • Dolar 7,2281
  • Euro 7,8104
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

TRUMP: Koronavirüs 11 Eylül Ve Pearl Harbor Saldırılarından Daha Kötü

» »
TRUMP: Koronavirüs 11 Eylül Ve Pearl Harbor Saldırılarından Daha Kötü
TRUMP: Koronavirüs 11 Eylül Ve Pearl Harbor Saldırılarından Daha Kötü

 ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde 72 binden fazla kişinin canına mal olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için, "11 Eylül saldırılarından ve Pearl Harbor'dan daha kötü" değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Hemşireler Günü dolayısıyla Oval Ofis'te Kovid-19 salgınıyla mücadele için çalışan hemşireler ile bir araya gelen Trump, burada gazetecilere açıklama yaptı.

Trump, Kovid-19'un günün birinde tamamen yok olacağına inandığını kaydederek, "Ülkemiz tarihindeki en kötü saldırıyı yaşıyoruz. Bu, Pearl Harbor saldırısından daha kötü. 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezine yapılan saldırıdan da kötü. Böyle bir saldırı hiç olmamalıydı." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nü dağıtma fikrinden neden geri döndüğünün sorulması üzerine Trump, "Bu ekibi yakın zamanda dağıtabileceğimizi düşünüyordum. Ama görev gücünün bu kadar popüler olduğunu bilmiyordum. Ekibe bazı eklemeler yapacağız." dedi.

TRUMP'A GÖRE, ÖNLEMLERİN GEVŞETİLMESİYLE DAHA FAZLA KİŞİNİN ÖLMESİ İHTİMALLER DAHİLİNDE

Ülkede virüs önlemlerinin yavaş yavaş gevşetilmeye başlandığına işaret eden Trump, "Bence okullar da açılmalı. Ancak özellikle de sağlık sorunları varsa, 60 yaş üzerindeki öğretmenler konusunda dikkatli olmalıyız." diye konuştu.

Trump'a, ülkedeki önlemlerin gevşetilmesi durumunda ülkedeki Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerin 3 bine çıkacağına yönelik projeksiyonlar anımsatılarak, halkın bunu kabul edip etmediği soruldu.

Trump ise bu soruyu, "İnsanlar savaşmak zorunda. Ülkemizi yıllarca eve kapatamayız. Daha fazla kişinin ölmeyeceğini umuyorum ama tabii ki ölmeleri de ihtimal dahilinde." şeklinde yanıtladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Müşteriyi, maske takmadığı için mağazaya almayan güvenlik görevlisi öldürüldü05 Mayıs 2020 Salı 16:44
  • Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomisi sarsılan ABD, 3 trilyon dolarlık rekor borçlanmaya gidiyor05 Mayıs 2020 Salı 14:28
  • NYT: Beyaz Saray belgesine göre, ABD'de günlük Covid-19 ölümleri Haziran'da iki kata yakın artabilir05 Mayıs 2020 Salı 13:50
  • "Maske" Cinayeti05 Mayıs 2020 Salı 09:20
  • ABD ile Suudi Arabistan arasındaki petrol gerginliği tırmanıyor05 Mayıs 2020 Salı 08:38
  • Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Silahlı eylem ve darbe girişimi için ülkeye sızmaya çalışan 13 kişi yakalandı05 Mayıs 2020 Salı 08:31
  • Trump: Aşı yıl sonuna kadar hazır olacak04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:48
  • ABD'de katil arı paniği04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:46
  • ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 69 bine yaklaştı04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:43
  • Pompeo: Covid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair elimizde güçlü kanıtlarımız var03 Mayıs 2020 Pazar 22:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti