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Trump saçlarının ‘sırrını’ açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump meşhur saçlarının sırrının McDonald’s’ın patates kızartması olduğunu ima etti.
Trump saçlarının ‘sırrını’ açıkladı

Trump’ın garip şekillendirme yöntemi nedeniyle dillerden düşmeyen saçları yeniden gündemde.

ABD Başkanı dün Twitter hesabından paylaştığı bir tweet’te iki sene önce yayınlanan bir haberi alıntılayarak “Saçlarımın dökülmemesine şaşmamalı” yazdı.

Alıntıladığı tweet’te paylaşılan haberde yapılan bir araştırmaya göre fast food zinciri McDonald’s patates kızartmalarında kullanılan bir kimyasalın kelliğe çare olabileceği öne sürülüyordu.

Trump’ın tweet’ini alıntıladığı isimse eski Beyaz Saray basın sözcüsü Ari Fleischer ise iki sence önce yayınlanan haberi “İşe yaramıyor” yorumuyla paylaşmayı tercih etmiş. Eski sözcü Fleischer, kel.

Başkan Trump’ın McDonald’s sevgisi önceden de biliniyor. Beyaz Saray’da ağırladığı Amerikan futbolu takımına McDonald’s ürünleri servis edilmişti.

2016’daki seçim kampanyası sırasında da McDonald’s hamburger ve patates kızartmaları özel uçağında bulunan yemekler arasındaydı.

2018 yılında verdiği bir demeçte kafasında kel bir bölge olduğunu saklamak için çok uğraştığını açıklayan Trump’ın en sevdiği şeylerden olan saçları ve McDonald’s’ı tek bir potada erittiği bu garip paylaşımının zamanlaması da oldukça manidar.

New York Times’ın hafta başında yaptığı ve Trump’ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediğini yazdığı çok ses getiren haberinde başkanın ayrıca saçı için 70 bin doların üzerinde para harcadığı ve bu harcamayı iş gideri olarak gösterdiği de belirtilmişti.

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