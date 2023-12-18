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Trump, 'ülkemizin kanını emiyorlar' diyerek göçmenleri sınır dışı edeceği sözünü verdi

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Seçim kampanyasının Nevada ayağında göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulunan ABD eski Başkanı Donald Trump ""Ülkemizin kanını zehirliyorlar" dedi.
Trump, 'ülkemizin kanını emiyorlar' diyerek göçmenleri sınır dışı edeceği sözünü verdi

Göçmenlerin "ABD'yi işgal ettiğini" belirten Trump, seçilmesi halinde göçmenlerin "ülke tarihindeki en büyük sınır dışı" uygulamasına tabi tutulacağına ilişkin sözünü yineledi.

Trump, göçmenlere ilişkin politikaların genişletileceğinin altını çizerek, "federal kolluk kuvvetlerinin büyük bir bölümünün göç ile ilgili birimlere aktarılmasının yanı sıra ülke dışındaki kuvvetlerin de bir kısmının güney sınırına çekileceğini" ifade etti.

Trump, ABD'ye yasal statüsü olmadan gelen rekor sayıdaki göçmenler hakkında "Ülkemizin kanını zehirliyorlar" dedi.

Adolf Hitler'in "Mein Kempf" kitabına benzer sözlerle eski ABD Başkanı Biden'ın göçmen politikasını eleştiren Trump, "Dünyanın her yerinden ülkemize akın ediyorlar" dedi.

Biden yönetimi, ABD'ye gelen rekor sayıdaki göçmen akını nedeniyle iç politikada zor bir dönemden geçiyor.

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