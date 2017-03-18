Trump yönetimi, yargıya takılan vize düzenlemesini temyize götürüyor

ABD'de Donald Trump yönetimi, Hawaii ve Maryland eyaletlerindeki federal yargıçlar tarafından askıya alınan yeni vize düzenlemesiyle ilgili temyiz başvurusu için ilk adımı atarak ilk başvuru belgelerini mahkemeye sundu.

ABD'de Donald Trump yönetimi, Hawaii ve Maryland eyaletlerindeki federal yargıçlar tarafından askıya alınan yeni vize düzenlemesiyle ilgili temyiz başvurusu için ilk adımı atarak ilk başvuru belgelerini mahkemeye sundu.

Trump yönetimi, yargıya takılan yeni vize düzenlemesinin hayata geçebilmesi için hukuki süreçlerin ilk adımı olan temyiz mahkemesi süreci için hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladı.

ABD Adalet Bakanlığı avukatlarının, Maryland'deki mahkemeye temyiz başvurusu ile ilgili notu ve gerekli belgeleri sundukları kaydedilirken, bakanlığın temyiz layihasını da kısa süre içinde mahkemeye sunması bekleniyor. Temyiz sürecinin Virginia eyaletinin Richmand kentindeki 4. Bölge Temyiz Mahkemesinde görüleceği açıklandı.

6 Mart'ta Trump'ın imzaladığı ve 16 Mart'ta hayata geçmesi planlanan yeni vize düzenlemesi, Hawaii ve Maryland'deki iki federal yargıç tarafından dini ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle askıya alınmış, Trump ise konuyu hukuken takip edeceklerini ve gerekirse Yüksek Mahkemeye kadar gideceklerini açıklamıştı.

Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ve yine yargıya takılan ilk vize düzenlemesi Washington eyaletindeki bir federal yargıç tarafından yürütmesi durdurulmuş, San Francisco'daki 9. Bölge Temyiz Mahkemesi de yargıcın kararı lehine karar vermişti. Trump yönetiminin, Hawaii'deki davayla ilgili temyiz sürecinin yine San Francisco'daki aynı temyiz mahkemesine gidecek olması sebebiyle Maryland'deki yargıcın kararını temyize götürmeyi tercih ettiği ifade edildi.

Trump'ın ikinci vize düzenlemesi, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına 3 ay boyunca yeni vize yasağı getiriyor, ABD'nin mülteci programını ise 4 aylığına askıya alıyordu.