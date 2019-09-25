Trump'ın azil soruşturmasını başlatan telefon konuşmasının kayıtları çıktı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vlodymyr Zelensky arasında geçen, Trump'ın azil soruşturmasını başlatan telefon konuşmasının kayıtlarını paylaştı. Kelimesi kelimesine aktarım olmadığı vurgulanan kayıtlarda Trump'ın Zelensky'e "ABD, Ukrayna'ya çok çok iyi davrandı" dediği Ukrayna Devlet Başkanı'nın ise Trump'ı onayladığı görüldü. Kayıtlara göre Trump, Zelensky'den ABD'li yetkililerin 2016'da Ruslar tarafından 'hacklendi' denilen Demokratik Ulusal Komite sunucularını bulmasını ve Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı soruşturmasını istedi.

CNN International, Beyaz Saray'ın paylaştığı telefon konuşması dökümünü aktardı. Paylaşılan konuşmada geçen diyalog şöyle:

"Zelensky: Size doğruyu söylemek gerekirse, ülkemizdeki bataklığı kurutmak için çok çalışıyoruz. İçeriye çok fazla yeni insan getirdik. Eski politikacılar, tipik politikacılar değil çünkü yeni bir format ve yeni bir hükümet arayışındayız. Bizim için bu anlamda çok büyük bir öğretmensiniz.

Trump: Bunu söylemeniz çok güzel. Ukrayna için çok şey yaptığımızı söyleyebilirim. Çok efor ve zaman harcıyoruz. Bu çaba Avrupa ülkelerininkinden çok daha fazla. Almanya sizin için hemen hemen hiçbir şey yapmıyor. Tek yaptıkları konuşmak, bence bunu kendilerine sormalısınız. Angela Merkel ile görüştüğümde Ukrayna'dan bahsediyordu fakat bu konuda hiçbir şey yapmadı. Bir sürü Avrupa ülkesi bu durumda fakat ABD, Ukrayna'ya çok çok iyi davrandı. Bunun karşılıklı olduğunu söyleyemem çünkü çok hoş olmayan şeyler oldu ama ABD, Ukrayna'ya çok çok iyi davrandı.

Zelensky: Sanırım tamamiyle haklısınız. Yüzde yüz de değil yüzde bin haklısınız. Ve size şunu söyleyebilirim, Angela Merkel ile konuştum ve buluştum. Aynı zamanda Macron ile görüştüm ve ikisine de yaptırımlar konusunda ellerinden geleni yapmadıklarını söyledim. Ukrayna için yeteri kadar çabalamıyorlar. Mantıken Avrupa Birliği, Ukrayna'nın en büyük müttefiği olmalı ama teknik olarak ABD, AB'den çok daha büyük bir müttefik. Özellikle Rusya'ya yaptırımlar konusunda. Aynı zamanda savunma alanında desteğiniz için de size teşekkür etmek istiyorum. Ortak çalışmaya devam edeceğiz ve ABD'den savunma amaçlı Javelin almaya hazırız."

"Trump: Bizim için bir iyilik yapmanızı isteyeceğim çünkü ülkemiz çok şey yaşadı ve Ukrayna da bunu biliyor. Sizden Crowdstrike dedikleri olayla ilgili Ukrayna’da neler olup bittiğini çözmenizi istiyorum. Sunucunun sizin ülkenizde olduğu söyleniyor. Onunla ilgil çok şey yaşandı. Sanırım siz de aynı insanlarla çevrili buldunuz kendinizi. Başsavcının sizi aramasını istiyorum. Dün gördüğünüz gibi tüm bu saçmalık Robert Mueller diye bir adamın başarısız bir performansıyla sonlandı. Fakat olayın Ukrayna’da başladığı söyleniyor. Ne yapabilirseniz çok önemli bu konuda.

Zelensky: Evet bu benim için çok önemli. Başkan olarak benim için gelecek işbirliğimiz çok önemli. ABD ve Ukrayna arasında işbirliği için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu amaçla ABD Büyükelçimizi geri çağırdım, onun yerine daha çok çalışan daha tecrübeli bir büyükelçi gelecek. Onun sizin güveninizi kazanacağını ve sizinle kişisel iletişimini güçlendireceğini umuyorum. Asistanlarımdan biri Giuliani ile yeni konuştu ve umarız Bay Giuliani Ukrayna’ya gelebilir. Emin olun ki burada size dosttan başkası yok. Soruşturmanın açıkça yürütüleceğini garanti ediyorum.

Trump: Güzel çünkü çok iyi bir savcınız olduğunu fakat işten çıkarıldığını duydum, bu haksızlık. Bir sürü insan bunun hakkında konuşuyor, iyi savcınızı işten çıkarıp yerine kötü insanlar getirdiğinizi. Bay Giulianı çok saygı duyulan bir adam. Eski New York Belediye Başkanı, onun sizi aramasını istiyorum. Aynı zamanda Başsavcı’nın da sizi aramasını istiyorum. Rudy neler olup bittiğini çok iyi biliyor ve çok yetenekli bir adam. Eski Büyükelçiniz, kadın kötü haberdi, Ukrayna’yla ilgili konularda da kötü haberdi, sizi bilgilendirmek istedim. Ayrıca, Biden’ın oğlu hakkında söylenen çok şey var, Biden’ın soruşturmayı durdurduğuyla ilgili, bir sürü insan bunu öğrenmek istiyor. Bu konuda Başsavcı’yla elinizden geleni yapabilirseniz çok iyi olur. Biden sürekli soruşturmayı durdurduğuyla övünüyor, bu yüzden bakabilirseniz… Bana korkunç geldi."

Dökümlerin paylaşılmasının ardından bir Beyaz Saray yetkilisi aramaların Ses Tanıma Programı'ndan alındığını ve kelimesi kelimesine aktarım yapmadığını vurguladı. Yetkili, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin de dökümün paylaşılmasına onay verdiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Demokrat Parti başkan aday adayı ve eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın oğlu Hunter'a yozlaşma soruşturması açması için baskı yaptığı iddia edilmişti. Hunter Biden, babasının başkan yardımcılığı yaptığı dönemde Ukraynalı bir doğal gaz şirketinin yönetim kurulundaydı. ABD basını, konuya yakın kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde bahsi geçen telefon konuşmasından kısa bir süre önce Trump'ın emriyle ABD'nin Ukrayna'ya yapılacak olan 391 milyon dolarlık yardımı dondurduğunu aktarmıştı.

Trump, Zelenskiy ile yaptığı telefon konuşmasında Biden'dan bahsedildiğini kabul etmiş, ancak konuşmanın içeriği ile ilgili detay vermemişti.

Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, telefon konuşmasını 'anayasal sorumlulukların ihlali' olarak değerlendirdi ve Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıkladı.