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Trump'ın gizli belge davasında bağımsız incelemenin durdurulması talebi

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ABD Adalet Bakanlığı, ABD Temyiz Mahkemesinden, eski Başkan Donald Trump’ın malikanesinden alınan belgelerin incelenmesi için Florida federal mahkemesi tarafından atanan "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim”in çalışmalarını durdurmasını istedi.
Trump'ın gizli belge davasında bağımsız incelemenin durdurulması talebi

Bakanlık avukatları, Temyiz Mahkemesine daha önce yaptıkları başvuru için verdikleri ifadede, Florida Federal Mahkeme yargıcının bağımsız bir inceleme ve bunun için atama yapma hakkına sahip olmadığını savundu.

"Bağımsız bir hakem veya özel bir hakim” sürecinin Trump’ın malikanesinde gizli belgeler tutmayla ilgili soruşturmayı geciktirdiğini belirten bakanlık avukatları, bağımsız inceleme ile ilgili devam eden tüm çalışmaların durdurulmasını talep etti.

Trump, belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebiyle Florida Federal Mahkemesine başvurmuş, mahkeme de Trump'ın talebini uygun bularak New York'tan yarı emekli federal yargıç Raymond Dearie'yi görevlendirmişti.

Adalet Bakanlığı da Florida Federal Mahkemesinin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" kararının, bu süreçte el konulan belgelerin çoğunun soruşturma sürecinde kullanılmasını geçici olarak yasaklaması nedeniyle temyize gitmişti.

Bu süreçte Trump ayrıca, gizli belgelerle ilgili devam eden hukuki tartışmayı ABD Yüksek Mahkemesine taşıyarak, söz konusu belgelerin bağımsız şekilde incelemesine izin vermesi talebinde bulunmuş, ancak Yüksek Mahkeme bu hafta bunu reddettiğini duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, soruşturmaya devam etmek için Temyiz Mahkemesinden bağımsız incelemeyi durdurmasını isterken, Trump’ın avukatları söz konusu belgelerin "kişisel mi yoksa başkanlık dokümanları mı olduğu ve gerçekten sınıflandırılıp sınıflandırılmadığının" anlaşılması için bağımsız incelemenin sürmesi gerektiğini savunuyor.

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