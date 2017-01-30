Trump'ın göçmen kararı

ABD'de bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan Başkanlık kararnamesini askıya alan ve havalimanlarında gözaltına alınanların sınır dışı edilmemesine karar veren federal mahkemelerin sayısı 5'e çıktı.

New York federal mahkemesinden sonra 4 eyalet mahkemesi daha 7 Müslüman ülkeden vatandaşların ABD'ye girişine 90 gün yasak getiren Başkanlık kararnamesini askıya aldı.

California, Virgina, Washington, Massachusetts eyaletlerindeki federal mahkemeler de ülkeye girişlerine sınırlama getirilen söz konusu ülkelerin vatandaşlarının ABD'de kalması yönünde karar aldı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinden bir grup avukatın John F. Kennedy Havalimanı'nda gözaltına alınan iki Irak vatandaşının serbest bırakılması ve Trump'ın mülteci ve göçmenlere ilişkin kararının durdurulması için açtığı davanın ardından, New York'ta Federal Hakim Ann Donnelly, sınır dışı kararının "onarılmaz bir zarara" neden olabileceği gerekçesiyle ABD'ye girişlerine sınırlama getirilen ülkelerin vatandaşlarının geçici olarak ABD'de kalmasına karar vermişti.