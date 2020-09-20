Trump’ın “Kaybedersem beni bir daha görmezsiniz” açıklamasına Biden’dan yanıt: Mesajı onaylıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'da gerçekleştirdiği mitingde "Eğer Joe Biden'a seçimi kaybedersem ne yaparım bilmiyorum. Sizinle bir daha konuşmam, beni bir daha görmezsiniz" dedi. Trump'ı Demokrat Parti rakibi Joe Biden, bu sözleri paylaşarak "Bu mesajı onaylıyorum" dedi.

Kuzey Carolina'nın Fayetteville kentinde miting yapan Trump, destekçilerine "Eğer Joe Biden'a seçimi kaybedersem ne yaparım bilmiyorum. Sizinle bir daha konuşmam, beni bir daha görmezsiniz" dedi.

Trump'ın açıklamalarının ardından Demokrat Parti'nin başkan adayı Biden, Twitter'dan "Ben Joe Biden ve bu mesajı onaylıyorum" yazdı.

Mitingde, ABD Yüksek Mahkemesi'nin liberal yüzü ve kadınlara eşit haklar mücadelesinin en büyük destekçilerinden Yargıç Ruth Bader Ginsburg'un ölümü hakkında da konuşan Trump, gelecek hafta yerine birini seçebileceği mesajı verdi ve bu kişinin 'büyük ihtimalle bir kadın' olacağını söyledi.

Demokrat Parti, Ginsburg'un yerini dolduracak kişiyi 3 Kasım'daki seçimleri kazanan kişinin seçmesi gerektiğini ifade ederken birçok Cumhuriyetçi Partili ise Trump'yan Ginsburg'un yerini hemen doldurmasını talep ediyor.

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Ginsburg'ün ölümünden önce 5 muhafazakar ve 4 liberal yargıç bulunuyordu. Demokratlar, Ginsburg'ün ölümünün dengeyi bozma ihtimalinden endişeleniyor.