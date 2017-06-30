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Trump'ın vize yasağı yürürlüğe girdi

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Trump'ın vize yasağı yürürlüğe girdi
ABD Yüksek Mahkemesi tarafından geçen pazartesi günü kısmen onaylanan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkeden yeni başvuru yapacak vatandaşları etkileyecek vize yasağı yürürlüğe girdi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen mart ayında alınan ancak yargıdan dönen vize yasağı, Yüksek Mahkemenin kısmi onayının ardından dün akşam uygulanmaya başladı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Doğu Saati ile 20.00'de yürürlüğe giren ve 3 ay boyunca uygulamada kalacak yasağın havalimanlarında kaosa neden olmayacağını, gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

NİŞANLILAR YAKIN AKRABA SAYILACAK

Söz konusu yasağın başladığı saatlerde Amerikan medyasına açıklama yapan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, yasağa konu olan Suriye, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen'den yapılacak yeni vize başvurularında aranacak "akrabalık bağı" kategorisine nişanlılığın da eklendiğini duyurdu.

Bu değişiklikle, ilgili ülkelerden yeni vize başvurusunda bulunanların ABD'de yasal statüde yaşayan ebeveyn, eş, çocuk, yetişkin erkek veya kız çocuğu, damat, gelin, nişanlı veya kardeşlerinin olup olmamasına bakılacağı belirtildi.

Bununla birlikte büyükanne ve büyükbaba, hala, amca, teyze, yeğen, kuzen, enişte ve elti gibi ikinci derecede yer alan aile bireylerinin bu kapsamın dışında kaldığı ve "akrabalık bağı" olarak değerlendirilmeyeceği not edildi.

Yüksek Mahkeme, geçen pazartesi günü, Trump tarafından imzalanan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamenin bazı bölümlerinin uygulanabilmesine hükmetmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3 ay boyunca bu ülkelerden yapılacak yeni vize başvurularında, başvuru sahiplerinde "ABD'den bir kişi veya kurum ile organik bağ" koşulu arayacağını ancak halihazırda geçerli bir ABD vizesine sahip olanların etkilenmeyeceğini açıklamıştı. Ayrıca tüm ülkelerden yapılacak mülteci başvurularının da bazı istisnalar hariç 4 ay süreyle askıya alınacağı kaydedilmişti.

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