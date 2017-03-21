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Trump'ın Yüksek Mahkeme üyesi adayına 'tarafsızlık' soruları

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Trump'ın Yüksek Mahkeme üyesi adayına 'tarafsızlık' soruları
ABD Başkanı Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Gorsuch, Senato Adalet Komitesindeki ilk oturumunda Demokrat senatörlerin "tarafsızlıkla" ilgili sorularına muhatap oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme (Supreme Court) üyeliğine aday gösterdiği muhafazakar yargıç Neil Gorsuch, Senato Adalet Komitesindeki ilk oturumunda Demokrat senatörlerin "tarafsızlıkla" ilgili sorularına muhatap oldu.

Yargıç Gorsuch'un Senato Adalet Komitesinde 4 gün sürecek komite oturumlarının ilki, medyanın ve Amerikan kamuoyunun yoğun ilgisi altında gerçekleştirildi.

Oturumun başında 13 dakikalık açılış konuşması yapan Denver'daki 10. Bölge Temyiz Mahkemesi yargıcı 49 yaşındaki Gorsuch, kendisini ana akım bir yargıç olarak tanımladı ve bugüne kadarki kararlarında aşırı uçlarda hiç yer almadığını anlattı.

Yüksek mahkemedeki koltuğa oturması için Senatonun onayını alması gereken Gorsuch, sunumunda, "Kararlarım hiçbir zaman önümdeki insanları yargılamakla ilgili olmadı; her bir olaydaki yasalar ve gerçeklerle ilgili oldu." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçiler emin, Demokratlar sorgulayıcı

Komitedeki Cumhuriyetçi senatörlerin güçlü destek verdiği yargıç Gorsuch, "Rusya" ve "dinleme iddiası" gibi konularda Trump'tan farklı düşünen Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham gibi Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden dahi tam not aldı.

Trump'ın olabilecek en iyi adaylardan birini seçtiğini söyleyen Graham'ın yanı sıra ön seçim sürecinde Trump'ın rakibi olan Teksas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz da Grosuch'un "üstün bir meşruiyete sahip olduğunu" ifade etti.

Bununla birlikte Demokrat senatörler, Gorsuch'un "Trump'ın adamı mı yoksa kanunun emrinde mi" olacağı hususunda sorgulayıcı konuşmalar yaptılar.

Demokratların California Senatörü Dianne Feinstein, Gorsuch'un "kürtaj ve silahlanma hakkı" konularındaki fikirlerini kamuoyuna açık bir şekilde anlatmasını beklediklerini söyledi. Benzer şekilde Connecticut Senatörü Demokrat Christopher Coons da Gorsuch'un inanç özgürlüğüyle ilgili ne düşündüğünü komite önünde geniş bir şekilde açıklamasını istediğini belirtti.

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