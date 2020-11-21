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Trump’tan 51 Yıl Sonra İlaç Fiyatlarıyla İlgili Kritik Hamle

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ABD'de seçimlerde rakibi Joe Biden'a kaybeden Başkan Donald Trump, ülkesinde ilaçlarla ilgili önemli bir adım attı. İlaç fiyatlarının düşmesi için harekete geçen Trump, "Bunu yapmak zorundayız" dedi.
Trump’tan 51 Yıl Sonra İlaç Fiyatlarıyla İlgili Kritik Hamle

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de çok yüksek olan reçeteli ilaçların fiyatlarının azaltılması için iki yeni kuralı yürürlüğe soktuğunu açıkladı. İlaç firmaları ile ilgili olarak “Beni çok fazla sevmezler ama bunu yapmak zorundayız” diyen Trump, kuralların kendinden sonraki yönetim tarafından da korunacağını umduğunu belirtti.

Hali hazırda 51 yıl içinde kendi yönetiminin ilk defa ilaç fiyatlarının ucuzlamasını sağladığını belirten Trump bu sebeple büyük ilaç üreticilerinin kendisine karşı, kampanyası süresince milyonlarca doları karşı reklam için harcadıklarını söyledi.

28 MİLYAR DOLAR TASARRUF

Kurallardan birinin doktor ofisi tarafından yazılacak ilaç için federal sağlık sistemi tarafından ödenecek rakamı diğer ekonomik ülkelerdeki ilaç fiyatları ile orantılı olarak ödemek olduğu belirtilen açıklamada, önümüzdeki yedi yıl içerisinde 28 milyar dolar tasarruf sağlanacağı belirtildi. Trump bu kuralın 1 Ocak 2021'de yürürlüğe gireceğini açıkladı.

ARACILAR ORTADAN KALKACAK

Bir diğer kuralın da marka ilaçlar ile ilgili olarak da federal sağlık sistemine indirim verilmesi olarak açıklanırken Trump bu yaklaşımın hastaların yüzde 30 tasarruf etmesini sağlayacağını belirtti. İlaç firmalarının aracılara verdiği paraları ortadan kaldıracağını belirten Trump “Amerikan yaşlıları aracıyı ortadan kaldırarak milyarlarca dolar tasarruf edecek” dedi.

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