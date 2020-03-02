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Türk-İş KKTC Temsilciliği’ne Ahmet Serdaroğlu Atandı

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Türk-İş KKTC Temsilciliği’ne Ahmet Serdaroğlu Atandı
Türk-İş KKTC Temsilciliği’ne Ahmet Serdaroğlu Atandı

Hür-İş Federasyonu üst kuruluşu olan Türk-İş Konfederasyonu yönetim kurulunun aldığı kararla, Türk-İş KKTC Temsilciliği’ne Hür-İş Genel Başkan Vekili ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nu atadı.

Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin yazılı açıklamasında, “Türk-İş Konfederasyonu adına bu ulvi görevi üstlenen Sayın Ahmet Serdaroğlu’na verilen bu önemli görev ülke sendikal hareketimize önemli bir ivme kazandırmıştır” dedi.

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