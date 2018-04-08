“Turkcell 1. Girne Maratonu 2018” bugün yapıldı

“Turkcell 1. Girne Maratonu 2018” gerçekleştirildi. Girne Belediyesi ve EGAD danışmanlık tarafından Kuzey Kıbrıs Turkcell’in isim sponsorluğunda düzenlenen maratonun geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.

Girne Kordonboyu’nda başlayıp aynı yerde sona eren maraton, “3, 7 ve 21 kilometre” olmak üzere erkek ve kadın kategorilerinde gerçekleştirildi. Maratona katılan Başbakan Tufan Erhürman, her yaştan vatandaşların da katılımı ile maratonun keyii bir ortamda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın uzun süredir mücadele yürüttüğünü ve mali sıkıntılar ile karşı karşıya kaldığını anlatan Başbakan, etkinliğin bu sıkıntılara çözüm sunacağını ve farkındalık da yaratacağını vurguladı.

Erhürman, etkinliğin farkındalığın yaratılması ve sorunun çözümü konusunda herkesin elini taşın altına koymasının gösterilmesi açısından öenmini de vurguladı. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden de, katılımın yoğun olduğunu ve şenlik havasında geçtiğini belirtti.