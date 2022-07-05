Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda madalya sıralamasındaki liderliğini İtalya'ya kaptırdı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın başından beri madalya sıralamasında lider olan Türkiye, İtalya'nın 44 altın madalyaya ulaşmasıyla ikinci sıraya geriledi.
AKDENİZ OYUNLARI'NDA MADALYA SIRALAMASINDAKİ LİDER İTALYA'NIN
Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 10'uncu günü tamamlandı.
TÜRKİYE 103 MADALYA KAZANDI
Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda dün 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 7 madalya kazanan Türkiye, 10'uncu günün sonunda, 42 altın, 25 gümüş, 36 bronz toplam 103 madalya elde etti.
Oyunların başından beri madalya sıralamasında lider olan Türkiye, İtalya'nın 44 altın madalyaya ulaşmasıyla genel sıralamadaki liderliğini İtalya’ya kaptırdı.
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Gün gün madalya sayısı
Türkiye'nin organizasyon kapsamında günlere göre kazandığı madalya sayıları şöyle:
İkinci gün: 1 altın, 1 bronz.
Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz.
Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz.
Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz.
Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz.
Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz.
Sekizinci gün: 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz.
Dokuzuncu gün: 4 altın, 2 gümüş, 6 bronz.
Onuncu gün: 1 altın, 2 gümüş, 4 bronz.
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