Türkiye Cumhuriyeti’nin 97.Yaşı İskele’de Gururla Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun, tüm dünyaya ilan edildiği gün olan 29 Ekim 1923’ün 97. yıldönümü KKTC genelinde törenlerle kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İskele’de de tören düzenlendi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğindeki kortejin Atatürk Anıtı’na varması ile başlayan törende, sırasıyla Atatürk Anıtı’na çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. 7’den 70’e çok sayıda kişinin katıldığı İskele’deki törenler; Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı’nda gerçekleşti.

TÖRENE KATILANLAR MASKE KULLANIMINA ÖZEN GÖSTERDİ

Pandemi dolayısıyla, daha önceki törenlerde olduğu gibi gösteri tarzı etkinliklerin iptal edildiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılanlar da, maske kullanımına dikkat etti. Törene, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Binbaşı Aziz Eryıldız, KTBK adına Hava Savunma Yarbay Harun Seçilmişoğlu, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Sefa Kurukafa, İskele Polis Müdür Vekili Gökay Karagil, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Varol Kalkanel, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân kurum ve kuruluş temsilcileri ile okullar katıldı.

İKİ AYRI TÖREN DÜZENLENDİ

İskele Ecevit Meydanı’nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının bir sonraki durağı ise Ecevit Meydanı oldu. Buradaki tören İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Hava Savunma Yarbay Harun Seçilmişoğlu’nun törene katılanların bayramını kutlaması ile başladı.

GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNİ BELİRTEN KONUŞMALAR YAPILDI

Ecevit Meydanı’ndaki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ise İskele Ticaret Lisesi Tarih Öğretmeni Refik Hazır ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Savunma Teğmen Özcan Sarak yaptı.

HAZIR: “YALNIZCA TÜRKİYE’NİN DEĞİL, KIBRISLI TÜRKLER’İN DE BAYRAMIDIR”

Türkiye Cumhuriyeti’nin 97.kuruluş yıldönümü olan bugün, yalnızca Anatavan dediğimiz Türkiye’nin değil, aynı zamanda biz Kıbrıslı Türkler’in de Cumhuriyet Bayramıdır diyen İskele Ticaret Lisesi Tarih Öğretmeni Refik Hazır, Kıbrıslı Türkler’in de 1919-1922 yılları arasında yaşanan İstiklal Savaşı’na katıldığına dikkat çekti. Hazır, konuşmasının devamında ise şunlara yer verdi: “Aklıselim olan her Kıbrıs Türkü bilmelidir ki, bugün kendi adına sahip olduğu bir devlet, bir bayrak ve cumhuriyet değerleri ile oluşturduğu meclisi varsa, bunu, ilham aldığı, Anadolu Kurtuluş Savaşı’na ve onun 97 yıl önce kurduğu cumhuriyetine borçludur”

SARAK: “CUMHURİYETİN MUHAFAZASI HER FERDİN DEĞİŞMEZ VAZİFESİDİR”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir sevinç ve gururla kutluyoruz diyerek konuşmasına başlayan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Savunma Teğmen Özcan Sarak, Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar yaşananlara değindi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Sarak, konuşmasının devamında şunlara yer verdi: “Türkiye Cumhuriyeti, büyük Atatürk’ün, bizlere en büyük armağanı, yüce Türk milletinin ise en değerli varlığıdır. Bu sebepledir ki Cumhuriyetin muhafazası ve güçlendirilmesi, sadece devletin ve onun güvenlik güçlerinin değil, milletin her ferdinin değişmez vazifesidir.”

Sarak konuşmasının sonunda ise, Cumhuriyetin kurucusu, ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan, millet, bayrak ve istiklal uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri, rahmet, minnet ve şükranla andı.

ŞİİRLERLE ‘CUMHURİYET’ ANLATILDI

Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törende; günün anlam ve önemine uygun şiirler de okundu. Şht. İlker Karter İlkokulu öğrencileri Nisa Kırmızıyüz ile Umut Can Göksu ‘29 Ekim’, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Süleyman Altundağ ‘Biz Cumhuriyetiz’, Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Özen Ozanlar da ‘Cumhuriyet Bayramı’ isimli şiirleri okudular.

GKK BANDOSU, 29 EKİM KONSERİ VERDİ

İskele Ecevit Meydanı’ndaki tören, korteje öncülük eden Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun verdiği konser ile son buldu. Birçok marşın yer aldığı GKK Bandosu’nun mini konserinde çalınan Dillirga şarkısı da büyük alkış aldı.