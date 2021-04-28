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Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak

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Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak
Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin Koronavirüs nedeniyle tam kapanmaya gideceği 30 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında camilerin açık olacağını belirterek, "Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak" dedi.

Diyanet TV'de konuşan Erbaş, Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanacak olan tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.

Erbaş, şöyle konuştu:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah.”

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