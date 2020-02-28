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Türkiye'nin sığınmacı kararının ardından Yunanistan sınır kontrollerini artırdı

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Türkiye'nin sığınmacı kararının ardından Yunanistan sınır kontrollerini artırdı
Türkiye'nin sığınmacı kararının ardından Yunanistan sınır kontrollerini artırdı

Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları artık engellemeyeceğini duyurmasının ardından sınırda güvenlik önlemlerini artırdı.

Türkiye’nin “Avrupa’ya geçişleri durdurmayacağız” açıklamasının ardından sığınmacılar sınıra akın ederken Yunanistan güvenlik önlemlerini ve sınır devriyelerini artırdı.

AFP haber ajansına açıklama yapan bir hükümet yetkilisi, “Yunanistan kara ve deniz sınırlarındaki korumayı olabilecek en üst seviyeye çıkardı” dedi.

Bir emniyet yetkilisi de sınır kontrollerinin iki katına çıkarıldığını ve yüksek teyakkuz çağrısı yapıldığını söyledi. Yetkili, “Her şey kontrol altında, endişe etmek için bir neden yok” diye konuştu.

Öte yandan bir ordu görevlisi, Türkiye ile sınırın bir kısmını oluşturan Meriç Nehri yakınlarında 300 kadar sığınmacı bulunduğunu aktardı. Bunun hemen hemen her gün görülen bir yoğunluk olduğunu ima eden görevli, “Bu sayılar sıradışı değil” yorumunu yaptı.

Suriye’deki saldırının ardından İdlib'den yeni bir göç dalgası yaşanabileceği konuşulurken, Türk yetkililerin, “Kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçişe engel olunmayacak” dediği iddia edilmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iddiayı doğrulamış ve “Artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz” demişti.

Bunun üzerine Türkiye’nin pek çok şehrinde bulunan yüzlerce sığınmacı sınır kapılarına ve deniz yoluyla geçiş için sahillere akın etmişti.

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