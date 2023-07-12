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Tutuksuz yargılanacak

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Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Burak Galfa mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Burak Galfa mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Murat Erbil olayla ilgili bulguları aktardı. Yeşildal 4 Temmuz 2023 tarihinde saat 04:00 raddelerinde Surlar içinde İstanbul Sokak üzerinde faaliyet gösteren Sadığın Kıraathanesi isimli işletme içerisinde, zanlı Mustafa Burak Galfa’nın, Lefkoşa’da sakin Y.P’nin konu işletmenin içerisinde bırakmış olduğu markası meçhul çanta içerisinde bulunan 300 Euro ve 3.000 TL'yi sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve 8 Temmuz 2023 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis zanlının akabinde suçunu itiraf ettiğini ve soruşturmanın tamamlandığını söyleyip,
mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının ileride davalarında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışını yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 7 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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