 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.857
  • Altın 146,074
  • Dolar 3,5903
  • Euro 3,9163
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
FLAŞ HABERSon Dakika: Avrupa'dan 13 yıl sonra Türkiye ile ilgili önemli karar

Tüysüz köstebek faresi kalp kriziyle mücadelede yol gösterebilir

»
Tüysüz köstebek faresi kalp kriziyle mücadelede yol gösterebilir
Tüysüz köstebek fareleri yaşlanmıyor, acıya dayanıklı ve neredeyse hiç kansere yakalanmıyor. Şimdi de yeni bir özellikleri keşfedildi, 18 dakika oksijen olmadan yaşayabiliyorlar.

Science’da yayımlanan çalışmada, İllionis Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Thomas Park ve Max Delbrück Moleküler Tıp Merkezi’nden Prof. Dr. Gary R. Lewin, tüysüz köstebek farelerini oksijensiz ortama koyduklarında, kalp atışlarının dakikada 200’den 50’ye inip bilinç kaybına uğradıklarını ama 18 dakika sonra normal havayı soluduklarında ise tamamiyle iyileştiklerini gözlemledi.

OKSİJEN YOKLUĞUNDA GLİKOZ YERİNE FRUKTOZ

Bilim insanları, insan ve diğer memelilerin şekerden glukozu ayırarak enerji ürettiklerini, bu “glikoliz evresi”nin oksijen yapımı gerektirdiğini ve enerji deposu tükendiğinde de ilk başta beyin hücrelerin ölmeye başladığını aktardı. Tüysüz köstebek farelerinin kanında yüksek oranda fruktoz ve sükroz bulunduğunu söyleyen araştırmacılar, fruktozun hücrelere taşınmasını sağlayan GLUT5 molekülü ile fruktozu glikoliz döngüsüne sokan bir enzimin de diğer memelilere göre daha fazla mevcut olduğunu tespit etti. Lewin, bu gibi özellikler sayesinde, tüysüz köstebek farelerinin oksijen yokluğunda glikoz yerine yakıt olarak fruktoz kullanabildiğini kaydetti.

Araştırmacılar şu ifadelei kullandı: “Bazı balık ve kaplumbağalar da glikoliz evresini farklı düzenleyerek oksijensiz ortamlarda uzun süre canlı kalabiliyor. Bir inme ve kalp krizi anında beyine giden oksijen akışı kesiliyor ve beyindeki hücreler anında ölmeye başlıyor. Fruktoz alternatif yolunu insanlarda aktive edersek, yaşam süresini önemli oranlarda uzatabiliriz.“

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Çocukları da yarış atına çevirdik. Kalbinde çarpıntıyla hastanelere gelen dünya kadar çocuk var”25 Nisan 2017 Salı 13:48
  • İşte obeziteyle ilgili doğru bilenen yanlışlar!25 Nisan 2017 Salı 11:18
  • Gebelikte tüylerden kurtulmanın en sağlıklı yöntemi24 Nisan 2017 Pazartesi 16:59
  • Sivrisinekten bulaşıyor, dünyanın yarısını tehdit ediyor24 Nisan 2017 Pazartesi 15:20
  • Yeni geliştirilen tanı kiti ile kanser hastalarının yaşam kalitesi artacak!24 Nisan 2017 Pazartesi 15:00
  • Bu nakışı işleyen Parkinson hastası24 Nisan 2017 Pazartesi 13:31
  • Bahar alerjisine karşı bağışıklığı güçlendiren 9 beslenme önerisi24 Nisan 2017 Pazartesi 13:24
  • Sigara bırakma kararı alanlar için faydalı bilgiler...24 Nisan 2017 Pazartesi 13:06
  • Kişisel hijyen ürünlerinizi başkaları kullanmasın!24 Nisan 2017 Pazartesi 12:25
  • Gazlı diyet içecekler her gün tüketilirse ne olur?24 Nisan 2017 Pazartesi 12:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti