  • BIST 7815.24
  • Altın 1957.322
  • Dolar 29.9374
  • Euro 32.7478
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABiden'ın konuşması 'Filistin'de ateşkes' çağrılarıyla bölündü

Uçuştan çekilen Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçaklarında gevşek parçalar tespit edildi

» »
Alaska Havayolları, teknisyenlerinden gelen ilk raporların, kontrol sırasında uçakların bazılarında ilgili bölgede "gevşek donanımlar" görüldüğünü gösterdiğini bildirdi.
Uçuştan çekilen Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçaklarında gevşek parçalar tespit edildi

Amerikan havacılık şirketi Boeing, 737 MAX 9 tipi yolcu uçaklarının denetimleri sırasında kapı panellerinde gevşek (sıkılmamış) parçalar bulunduğunu açıkladı. 

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) de, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar yerde kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Havacılık yetkilileri, Alaska Havayolları'na ait bir uçağın Oregon Havaalanı'ndan kalktıktan kısa süre sonra bir panelin patlamasının ardından 171 adet MAX 9 uçağını yere indirmişti. 

Alaska Havayolları ise, teknisyenlerinden gelen ilk raporların, kontrol sırasında uçakların bazılarında ilgili bölgede "gevşek donanımlar" görüldüğünü gösterdiğini aktardı. 

Benzer hata, aynı model uçakları kullanan Amerikan hava yolu şirketi United Airlines'ta da yaşandı.  

Chicago merkezli şirket, ön kontrollerde birden fazla 737 MAX 9 uçağında "gevşek cıvatalar" bulunduğunu kaydetti. 

Şirket, birkaç panelde "sıkılması gereken cıvatalar" olduğu bilgisini verdi. 

Bu arada ABD Federal Havacılık İdaresi, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler sol ve sağ kabin kapısı çıkış tapalarını, kapı bileşenlerini ve bağlantı elemanlarını içeren kapsamlı denetimleri tamamlayana kadar yerde kalacağı talimatını verdi. 

Ayrıca FAA'nın talimatında, operatörlerin herhangi bir uçağı tekrar hizmete sokmadan önce, denetimlerden sağlanan bulgulara dayalı olarak düzeltici faaliyet gerekliliklerini de tamamlaması gerektiğinin altı çizildi. 

Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Türk Havayolları da yaşanan olumsuz gelişmenin ardından Boeing 737 MAX 9'larını uçuştan çekme kararı aldığını duyurdu.

Boeing'in en çok satılan modeli olan 737 tipi yolcu uçağı 2018 ve 2019'daki kazaların ardından neredeyse iki yıl boyunca uçuştan çekilmişti

MAX 9 tipi yolcu uçağının gövdesinden parça kopmuştu

Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yaptı.

Oregon'dan hareketle Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı. 

Alaska Hava Yollarından yapılan açıklamaya göre, 171 yolcu ve 6 kabin görevlisinin bulunduğu uçak güvenli şekilde yere indi.

Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtildi. 

Arızanın ardından Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayla ilgili araştırma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SpaceX, Elon Musk'a 'şarlatan' diyen çalışanları işten kovdu04 Ocak 2024 Perşembe 19:42
  • Batı'da 'İsrail sorgulamaları' başladı04 Ocak 2024 Perşembe 19:10
  • ABD ve Katar, ABD'nin bu ülkedeki askeri varlığının 10 yıl daha uzatılmasında anlaştı03 Ocak 2024 Çarşamba 20:09
  • ABD'de art arda patlamalar!02 Ocak 2024 Salı 21:34
  • Kongre'ye ikinci kez sunulmadı: ABD'den İsrail'e acil silah satışı kararı30 Aralık 2023 Cumartesi 18:28
  • Trump 2024 başkanlık yarışında California'daki oy pusulasında yer alacak30 Aralık 2023 Cumartesi 14:48
  • Arjantin BRICS grubundan çıktı30 Aralık 2023 Cumartesi 11:42
  • Meksika'dan ABD'ye gitmek isteyen göçmen sayısı 2023'te 2 milyon 240 bini aştı28 Aralık 2023 Perşembe 18:20
  • 48 Yıl suçsuz yere hapis yattı...21 Aralık 2023 Perşembe 18:38
  • Cinayet suçundan 48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı21 Aralık 2023 Perşembe 10:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti