Uçuştan çekilen Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçaklarında gevşek parçalar tespit edildi

Amerikan havacılık şirketi Boeing, 737 MAX 9 tipi yolcu uçaklarının denetimleri sırasında kapı panellerinde gevşek (sıkılmamış) parçalar bulunduğunu açıkladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) de, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar yerde kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Havacılık yetkilileri, Alaska Havayolları'na ait bir uçağın Oregon Havaalanı'ndan kalktıktan kısa süre sonra bir panelin patlamasının ardından 171 adet MAX 9 uçağını yere indirmişti.

Alaska Havayolları ise, teknisyenlerinden gelen ilk raporların, kontrol sırasında uçakların bazılarında ilgili bölgede "gevşek donanımlar" görüldüğünü gösterdiğini aktardı.

Benzer hata, aynı model uçakları kullanan Amerikan hava yolu şirketi United Airlines'ta da yaşandı.

Chicago merkezli şirket, ön kontrollerde birden fazla 737 MAX 9 uçağında "gevşek cıvatalar" bulunduğunu kaydetti.

Şirket, birkaç panelde "sıkılması gereken cıvatalar" olduğu bilgisini verdi.

Bu arada ABD Federal Havacılık İdaresi, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler sol ve sağ kabin kapısı çıkış tapalarını, kapı bileşenlerini ve bağlantı elemanlarını içeren kapsamlı denetimleri tamamlayana kadar yerde kalacağı talimatını verdi.

Ayrıca FAA'nın talimatında, operatörlerin herhangi bir uçağı tekrar hizmete sokmadan önce, denetimlerden sağlanan bulgulara dayalı olarak düzeltici faaliyet gerekliliklerini de tamamlaması gerektiğinin altı çizildi.

Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Türk Havayolları da yaşanan olumsuz gelişmenin ardından Boeing 737 MAX 9'larını uçuştan çekme kararı aldığını duyurdu.

Boeing'in en çok satılan modeli olan 737 tipi yolcu uçağı 2018 ve 2019'daki kazaların ardından neredeyse iki yıl boyunca uçuştan çekilmişti

MAX 9 tipi yolcu uçağının gövdesinden parça kopmuştu

Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yaptı.

Oregon'dan hareketle Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Alaska Hava Yollarından yapılan açıklamaya göre, 171 yolcu ve 6 kabin görevlisinin bulunduğu uçak güvenli şekilde yere indi.

Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtildi.

Arızanın ardından Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayla ilgili araştırma başlattı.