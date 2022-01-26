Ukrayna-Rusya gerilimi tırmanıyor… Vatandaşa silah eğitimi verilmeye başlandı

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim tırmanırken, Kiev yönetiminden dikkat çekici bir hamle geldi…

Reuters haber ajansı, son günlerde Rusya’nın saldıracağına dair iddiaların yayılması üzerine Ukrayna ordusunun bölgedeki gönüllü vatandaşlara silah ve askeri eğitim vermeye başladığını duyurdu. Ajansın servis ettiği fotoğraflarda sıraya giren Ukraynalılar ağır silahları inceliyor ve deneme atışları yapıyor.

Farklı eğitim ve geçmişlere sahip Ukraynalılar askeri eğitime katıldı.

Olası bir savaş durumunda 255 bin kişilik orduya destek olması beklenen gönüllülerin eğitimlere büyük ilgi gösterdiği görülüyor. Yapılan açıklamada gönüllüler arasında veterinerlik öğrencisinden, mimara, belediye işçisinden şoföre kadar çok sayıda insanın gönüllülük programına katılarak eğitim aldığı kaydedildi.

Gönüllüler eğitim sırasında sırayla ağır silahları deneme fırsatı buldu.

Lviv’de eğitime katılanların genç yaşta olduğu kaydedilirken temel eğitimin yanı sıra yakın dövüş eğitimlerinin de verildiği kaydedildi.

Öte yandan İngiliz The Times gazetesine konuşan 52 yaşındaki Mariana Zhaglo da uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu…

52 yaşındaki kadın, İngiliz medyasına konuşarak iki haftalık keskin nişancılık eğitimi aldığını söyledi.

Rusya ile gerilimin tırmanmaya başladığı dönemde kendisine bir tüfek satın alan Zhaglo, “Ülkemi korumaya hazırım. Bir anne olarak çocuklarıma Ukrayna’nın sorunlarının miras kalmasını istemiyorum. Bu sorunla şimdi yüzleşmek ve çözmek gerek” ifadesini kullandı. Bir pazarlama uzmanı olarak çalışan Zhaglo’nun Zbroyar Z-15 tüfeğine yaklaşık 1000 dolar ödediği ve ayrıca iki haftalık “keskin nişancılık eğitimi” aldığı da öğrenildi. Mariana’nın ayrıca dürbün, teleskobik sistem ve susturucu gibi aksesuarlara da para döktüğü belirtildi.

The Times’taki haberde Zhagko’nun kask, kamuflaj, kurşungeçirmez yelek ve botlara da yaklaşık 1000 dolar harcama yaptığı belirtildi. Savaş durumuna geçen Zhaglo’nun evine konserve gıda depoladığı da öğrenildi.

RUSYA-UKRAYNA HATTINDA NE OLUYOR?

İki ülke arasındaki restleşme 2014 yılında Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimle başladı… Rusya’nın, Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı ilhak etmesi büyük bir kriz yaratırken, başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülke Kiev yönetiminden yana tavır aldı.

Tansiyonun yüksek olduğu dönemde Batı ülkeleri Rusya'ya yaptırım kararı alırken, Rusya-Ukrayna sınırındaki Donetsk'te de Moskova'nın desteğiyle Rus ayrılıkçılar Ukrayna ordusu ile savaşa başladı.

Bölgede Rus ayrılıkçıların etkisi ve kontrolü devam ederken Ukrayna aradan geçen 8 yıldır topraklarını geri almaya çalışıyor.