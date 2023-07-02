Ukrayna’dan AB’ye yaptırım çağrısı

Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

Görüşmenin ardından taraflar ortak basın toplantısı düzenledi.

“TEKNİK OLARAK HAZIR”

Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, Rusya'nın, Zaporijya nükleer enerji santralinde radyasyon sızıntısına yol açabilecek yerel patlamaları tetiklemeye teknik olarak hazır olduğunu iddia etti.

Santralin Ukrayna'nın kontrolüne geçmesi gerektiği konusunu ortaklarıyla detaylı olarak tartıştıklarına dikkati çeken Zelenskiy, kontrolün Ukrayna'ya geçmeden önce Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın devreye girmesinin önemli olduğunu vurguladı.

“AB ŞİMDİDEN BAŞLADI”

Zelenskiy, Başbakan Sanchez ile görüşmede Rusya'ya yönelik yaptırım konusunu ele aldıklarını kaydederek, “AB, Rusya’ya karşı 12. yaptırım paketi üzerinde çalışmalara şimdiden başlamalı.” dedi.

Rusya'nın nükleer enerji şirketi Rosatom'a karşı yaptırımların neden hala uygulanmadığını anlamadıklarını söyleyen Zelenskiy, “Bu şirketin yöneticileri ve temsilcileri Zaporijya nükleer santralini işgal altında tutmaya devam ediyor.” diye konuştu.

Sanchez ise bugün İspanya'nın AB Konseyi dönem başkanlığının birinci günü olduğuna işaret ederek, “Dolayısıyla önümüzdeki birkaç ay boyunca AB'nin geleceği açısından önemli olan konularda ilerleme kaydedeceğiz. Elbette, Ukrayna tüm tartışmalarımızın merkezinde yer alacak.” dedi.

“Rusya'daki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini ancak bunların Ukrayna'daki durumu değiştirmediğini” söyleyen Sanchez, Ukrayna'da sivillerin devamlı hava saldırıları ve altyapının tahrip edilmesi koşullarında hayatta kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

TECHİZAT YARDIMI

Sanchez, İspanya'nın yakında Ukrayna'ya 4 Leopard tankı başta olmak üzere teçhizat ve taşınabilir sahra hastanesi teslim edeceğini dile getirdi.

İspanya'nın Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesine yardım olarak 55 milyon avro tahsis edeceğini aktaran Sanchez, “51 milyon avro Dünya Bankası aracılığıyla sağlanacak ve küçük ve orta ölçekli işletmelere destek amaçlı kullanılacak. Geri kalan 4 milyon avro ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı aracılığıyla Ukrayna okullarında şebekeden bağımsız yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulması için kullanılacak.” ifadelerini kullandı.