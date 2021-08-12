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Ülkede 641 gündür kaçak yaşayan sahte diş hekimi Güzelyurt'ta tutuklandı!

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Ülkede 641 gündür kaçak yaşayan sahte diş hekimi Güzelyurt'ta tutuklandı!
Ülkede 641 gündür kaçak yaşayan sahte diş hekimi Güzelyurt'ta tutuklandı!

Güzelyurt'ta tabip olmadığı halde çene ve diş cerrahisi tedavisi yaptığı gerekçesi ile İ.D.Ç isimli kişi ikemetkgahı içerisinde tedavi yaptığı öğrenildi.

Diş tedavisi yapılan hastalardan Lefkoşa'da ikamet eden bir şahsa uyguladığı tedavi sonrasında ortaya çıkan sahte doktor .

641 gündür de ada içerisinde kaçak olarak yaşıyor..

yapılan soruşturma neticesinde zanlının herhangi bir diploma ve yetkisi olmadığı bilgisi üzerine bu gün çıkarıldığı Güzelyurt kaza mahkemesinde davanın seyri için bir gün daha tutukluluk alınmıştır

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