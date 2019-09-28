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Ülkeye tır içine kaçak giren 10 düzensiz göçmen ile KKT'ye girişlerini sağlayan 1 kişi tutuklandı

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Ülkeye tır içine kaçak giren 10 düzensiz göçmen ile KKT'ye girişlerini sağlayan 1 kişi tutuklandı
Ülkeye tır içine kaçak giren 10 düzensiz göçmen ile KKT'ye girişlerini sağlayan 1 kişi tutuklandı

27.09.2019 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ikametgahta gerçekleştirilen operasyon sonucu; Gazimağusa Limanından bir gemi içerisinde bulunan tır araca gizlenerekvgerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptıkları tespit edilen toplam 10 erkek şahıs tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahısların KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapmalarına yardımcı olduğu tespit edilen İ.Ö.(E-32) de tutuklandı.

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