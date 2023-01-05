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Uluçay Temiz Ada Grubu’nun etkinliğine katıldı

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Ülke genelinde faaliyet gösteren çevre örgütlerinden Temiz Ada Grubu’nun bu sabah Gazimağusa Serbest Limanı ile Gülseren Askeri Gazinosu arasındaki bölgede düzenlediği 1. Temizlik Etkinliği’ne Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay da katıldı.
Uluçay Temiz Ada Grubu’nun etkinliğine katıldı

Ülke genelinde faaliyet gösteren çevre örgütlerinden Temiz Ada Grubu’nun bu sabah Gazimağusa Serbest Limanı ile Gülseren Askeri Gazinosu arasındaki bölgede düzenlediği 1. Temizlik Etkinliği’ne Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay da katıldı. Başkan Dr. Süleyman Uluçay, grubun davetlisi olarak etkinliği katılarak kampanyaya destek verirken, bölgenin kalıcı olarak temiz kalması konusunda hem Belediye hem de paydaş kurumlarla birlikte farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerektiğine dikkat çekti. Gazimağusa’nın Mogapgap Çukuru olarak bilinen ve insanımızın nefes alabileceği yeşil dokunun olduğu, az sayıdaki kıyı şeridinden biri olan bölgeye Gazimağusa Belediyesi gereken hassasiyeti gösterecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay bölgede yaptığı konuşmada, bu gibi temizlik kampanyalarının memnuniyetle karşılandığını, katılanların da mutlu olduğunu ancak kalıcı olmamasının en büyük sorun olduğunu ifade ederek, “başından itibaren söylediğimiz bir şey var. Biz bir tuğla koyalım, bizden sonra gelen de bir tuğla üzerine koysun. Bu bölgeyi temizledikten bir hafta sonra geldiğimizde aynı durumda bulma ihtimalimiz yüzde yüzdür. “dedi. Başkan Dr. Süleyman Uluçay, bölgeye uyarıcı tabelalar ve çöp kutuları konulmasının temiz tutulmasına katkı sağlayacağını, insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini, diğer paydaş kurumlardan da destek alarak farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yapılmasının önemine dikkat çekti.

Temiz Ada Grubu Başkanı Kasım Uluçaylı ise, Temiz  Ada Grubu olarak Gazimağusa’nın bu güzel bölgesinde düzenledikleri 2023’ün ilk etkinliğine katılan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’a teşekkür ederek, etkinliğin Başkan Uluçay’ın göreve geldikten sonra katıldığı ilk etkinlik olmasının Uluçay’ın çevreye verdiği önemi gösterdiğini söyledi. Uluçaylı, bu gibi çalışmaların sadece Belediyenin yapacağı bir iş olmadığını, hep birlikte başaracaklarına inandığını, her zaman Belediyenin yanında olacaklarını, Belediyenin de yanlarında olduğunu hissettiklerini söyledi. Temiz Ada Grubu, 3 yıldan beridir faaliyetlerini devam ederek, her hafta perşembe günleri çoğunlukla yabancılardan oluşan gönüllü grubu ile çevre temizliği yapıyor.

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