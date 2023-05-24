Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı, Dünya medyası böyle yorumladı: Farkı kapatabilir

Kritik seçime sayılı günler kala uluslararası kamuoyu Türkiye’de yaşanan son gelişmeleri anbean aktarıyor… Bugün Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın resmen Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklaması ve bir protokol imzalanması uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, “Erdoğan’ın rakibi ikinci turda milliyetçi partinin desteğini kazandı” başlığını kullanarak, “Türkiye’de ana muhalefet lideri, Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimlerde milliyetçi partinin desteğini kazandı ve bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasındaki farkı kapatmasında yardımcı olabilir” denildi.

Bloomberg, “Özdağ’ın desteği, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’la arasındaki farkı kapatmasına yardımcı olabilir” yorumunu yaptı.

Haberde, “Daha önce ilk turda yüzde 5.2 oy alan Sinan Oğan’ı destekleyen göçmen karşıtı Zafer Partisi’nin lideri Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini duyurdu. Oğan da Pazartesi günü Erdoğan’ı desteklemişti. Hem Erdoğan hem de Kılıçdaroğlu, Oğan’ın seçmeninin desteğini istiyor ve bu bölünme her iki adayın da işine gelebilir” yorumu yapıldı.

“KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZÜ İKNA ETTİ”

ABD’nin saygın haber ajanslarından Associated Press de gelişmeyi abonelerine anbean duyurdu… Associated Press’in haberinde, “Göçmen karşıtı parti, bu hafta sonu yapılacak ikinci tur seçimlerinde cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısındaki adaya desteğini verdi. Özdağ, Kılıçdaroğlu’nun milyonlarca mülteciyi sınırdışı etme sözü verdiği için desteğini verdiğini de duyurdu” denildi.

Özdağ, bugün Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı.

Haberde, Kılıçdaroğlu’nun mülteci sorunu ile ilgili açıklamalarında daha sert bir tutum izlediği de belirtildi. AP’nin haberinde, “Altı muhalefet partisinin oluşturduğu ittifakın ortak adayı olan 74 yaşındaki Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın baskıcı yönetimi yerine parlamenter demokrasiyi geri getirme vadinde bulunuyordu” denildi. Haberde ayrıca Türkiye’nin Dünya üzerindeki en yoğun mülteci nüfusuna da ev sahipliği yaptığı belirtildi. Haberde, “Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon sebebiyle mülteci karşıtı görüş hakim ve seçim kampanyalarının esas sorunu” yorumu yapıldı.

REUTERS: DENGE GETİRDİ

İngiliz haber ajansı Reuters, Özdağ’ın kararı sonrasında kapsamlı bir haber yayınladı… Haberde, “Zafer Partisi lideri Özdağ, Kılıçdaroğlu’nu destekledi. Özdağ 14 Mayıs’ta oyların yüzde 2.2’sini almıştı” hatırlatması yapıldı.

Haberde, “Özdağ’ın desteği, Pazartesi günü Sinan Oğan’ın desteğini alan Erdoğan’la dengeyi sağlayabilir. Sağ kesimin desteğini almak, cumhurbaşkanı yarışında kritik önemde. Uzmanlara göre kararsız seçmenler ikinci turda belirleyici olabilir” yorumu yapıldı. Mültecileri uluslararası kanunlar ve insan hakları çerçevesince bir yıl içinde gönderme vaadine dikkat çekilirken, Özdağ’ın benzer bir görüşmeyi AKP ile de yaptığını fakat onların böyle bir planı olmadığını söylediği de vurgulandı.