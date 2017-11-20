Umut taciri ‘vatandaşlık çeteleri’ iş başında

Güney Kıbrıs’a mülteci olarak sığınan kişileri “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı yapacakları vaadiyle kandıran çeteler türediği, konunun Rum İçişleri Bakanı ve Polisine şikayet edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Vatandaşlık Çeteleri” başlığı altında manşetten verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’a mülteci veya sığınmacı olarak giden yabancı uyruklu kişilere vatandaşlık sağlayacaklarını vadeden çeteler türediğini, konunun Rum İçişleri Bakanı Konstantionos Petridis’in de gündemine geldiğini yazdı.

Gazete, ülkede yüzde 90’ı Suriyeli olan ve siyasi sığınmacı veya koruma altında bulunma hakkını almış 7 bin 500 yabancının bulunduğunu, bu rakamın büyüklüğü göz önüne alındığında vatandaşlık çetelerinin nasıl bir kazanç elde edebileceklerinin de görülebildiğini belirtirken, yabancı uyruklu bazı kişilerin Rum İçişleri Bakanı Petridis’e konu hakkında şikayette bulunduklarını aktardı.

Habere göre Petridis, kendisine yönelen şikayetleri Rum polisinin ilgili birimine aktarırken; vatandaşlık başvurularının ele alınmasının çok uzun sürmesi ise bu çetelerin işini kolaylaştırıyor.