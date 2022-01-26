UNFICYP Raporu Çerçevesinde Danışman Atanması Gündemde

Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin yeniden başlaması çabalarına katkıda bulunacak danışman atanması meselesinin, BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması için yarın oylanacak raporu çerçevesinde daha çok gündeme geleceği iddia edildi.

Alithia gazetesi, “Danışman Atanması UNFICYP Raporunda” başlıklı haberinde, elde ettiği bilgilere dayanarak oylamanın ardından, her ne kadar müzakerelerin yeniden başlaması ve danışman atanması için taraflar arasında anlaşma sağlanması konusundaki beklentiler düşük olsa da, atama yapılması için çaba gösterilmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, haberinin devamında da BM’deki Kıbrıslı Rum Daimi Temsilci Büyükelçi Andreas Hacıhrisanthu’nun, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununda barış sürecinin yeniden başlaması hedefiyle kısa bir süre içinde danışman atamasını umut ettiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Hacıhrisanthu, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Guterres’in 2022 yılı öncelikleriyle ilgili sunumunu selamlayarak, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına şahsen müdahil olması nedeniyle kendisine teşekkürlerini sundu.