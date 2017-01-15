UNFICYP raporu yayımlandı

Alithia gazetesi raporun yayımlanmasının ardından, Güvenlik Konseyi’nin, 26 Ocak tarihinde UNFICYP’in görev süresini 6 ay daha uzatmasının beklendiğini aktardı.
Habere göre raporda, müzakerelerin yoğunlaştırılmasıyla, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görüşmeleri 8 yıl önce bulunduğu noktadan ileriye taşıdığına işaret edildi.
Liderlerin 6 başlıktan 4’ünde önemli ilerleme kaydettiğinin vurgulandığı raporda, Maraş, kayıplar ve mayın temizleme çalışmaları gibi konulara da değinildi.
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