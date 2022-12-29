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Ünlü manken Adriana Lima’nın son hali gündem oldu

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Dünyaca ünlü Brezilyalı manken Adriana Lima'nın doğum yaptıktan sadece 3 ay sonra podyuma çıkması olay oldu. Lima'nın son hali gündem oldu.
Ünlü manken Adriana Lima’nın son hali gündem oldu

Moda ve magazin dünyası Brezilyalı top model Adriana Lima’nın son halini konuşuyor…

Bir süre önce üçüncü cocuğu Cyan’ı dünyaya getiren genç manken Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen defilede boy gösterdi.

Adriana Lima’nın son hali gündem oldu. (Fotoğraf: Depo Photos)

Oğlu Cyan’ın doğumundan sonra bir süre sektörden uzak kalan Lima’nın son halini görenler ise şaşkınlık yaşadı.

Beyaz bol bir elbise ile podyuma çıkarak tasarımı sergileyen Lima’nın yüzünün bir hayli şiş olduğu ve aldığı kiloları doğum sonrasında henüz veremediği görüldü.

Sosyal medyada birçok insan Lima’nın bu haliyle podyuma çıkmasını destekleyen mesajlar atarken bazı sosyal medya kullanıcıları ise Lima’nın zayıf halini tercih ettiklerini söyledi.

6 kıtadan 50 farklı ülkeden 150’den fazla tasarımcının ürünlerinin sergilendiği etkinliğe katılım ise yoğun oldu.

Lima Eylül ayında iş insanı sevgilisi Andre Lemmers’le çocuk sahibi olmuştu.

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