Bakan Üstel, başkan Güngördü’yle görüştü

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret ederek, “Girne Antik Limanı Yenileme” projesiyle ilgili Turizm Bakanlığı ve Girne Belediyesi çalışanlarının katıldığı bir toplantıda görüş alışverişinde bulundu.

Üstel: Yeni bina hayırlı olsun

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ziyarette yaptığı konuşmada, Girne Belediyesi’nin yeni hizmet binasına taşınarak hizmet vermeye başlaması nedeniyle başkan Güngördü’yü tebrik ederek, “hayırlı olsun”dedi. Bakan Üstel, ihaleye çıkılan ve önümüzdeki günlerde başlayacak olan Girne Antik Limanı Yenileme projesiyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi vererek, belediye ve bakanlık işbirliğinde yapılacak işler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Güngördü: Belediye üzerine düşen görevi yerine getirecek

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise yeni binaya ilk ziyareti Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in gerçekleştirmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Nidai Güngördü, ülkemiz ve Girne için büyük önem taşıyan bakanlık tarafından yapılacak projeyle ilgili belediyenin üzerine düşen görevi yerine getireceğini belirterek, çalışmalar süresince işlerin yürümesi ve vatandaşın mağdur olmaması için bakanlık ve belediye çalışanlarının uyum içinde çalışması gerektiğini ifade etti.