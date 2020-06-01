Üstel: “Turizmin desteklediği tüm kesimler sıkıntı içerisinde”

Turizm Bakanı Üstel, turizmin ülkenin lokomotif sektörü olduğunu, dolayısıyla turizmin desteklediği tüm kesimlerin sıkıntı içerisinde olduğunu aktardı.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, bu ülkenin lokomotif sektörünün turizm olduğuna dair, herkesin hemfikir olduğunu hatırlatarak, turizmin desteklediği tüm kesimlerin sıkıntı içerisinde olduğunun altını çizdi.

Uzman görüşlerinin bilgilerinin ışığında otellerin nasıl tekrar hayata kazandırılacağına dair çalışma içerisine girerek, tüm sektör temsilcilerinin görüşlerini aldıklarını bu çerçevede iç turizme otelleri açabilecekleri kararını aldıklarını aktaran Üstel, “Bu virüs ile uzun bir müddet yaşayacağız. Yaşarken de otel personelinin neler yapması gerektiğine dair kriterleri mecbur yaptık” dedi.

Yaptıkları toplantılarda öngördükleri tarihin 1 Haziran olduğunu söyleyen Bakan Üstel, dolayısıyla otel personeline kurs verdiklerini, eğitim verdiklerini, eğitimin sonunda kriterler yerine gelmişse sertifika verdiklerini vurguladı.