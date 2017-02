Hayat sizi beklemez. Hayallerinize ulaşmak bazen imkânsız gibi görünebilir. Hem tam zamanlı bir işte çalışıp hem de çocuklarınıza bakıyorsanız hayaller giderek uzaklaşır. Bundan sonra nasıl ilerleyeceksiniz?

Her geçen gün ilerlemek ve gelişmek için zaman ayırmıyorsanız eğer şüphesiz ki zamanınız kalabalık hayatınızın boşluğunda eriyip gidecektir. Hiç farkına bile varmadan yaşlanıp bu kadar zamanın nereye gittiğini düşünerek sinirlenebilirsiniz.

Profesör Harold Hill’in de dediği gibi “Bir sürü yarın depolarsanız elinizde boş yarınlardan başka bir şey kalmaz.”

Hayatınızı gözden geçirin ve hayatta kalmaktan fazlasını yapın

Bu yazı, hayata olan bakış açınızı tümden değiştirecek. Amacımız daha basit yaşayıp neyin önemli olduğunu size anlatmak.

Ne yazık ki birçok insanın hayatı, gereksiz ve saçma ayrıntılarla dolu. Anlamlı bir şey oluşturmaya neredeyse hiç vakit yok. Herkes sadece hayatta kalmaya çalışıyor. Peki siz neler yapıyorsunuz?

Sadece bir nesil öncesine kadar hayatlarımızı başkalarının söylediğine göre yaşamak sosyal ve kültürel bir norm idi. Yıllardır başka bir dünya görüşü öğretilmediğinden, Y kuşağı da bu süreci devam ettiriyor.

Hayatınızdaki her anı nasıl isterseniz öyle yaşayabilirsiniz. Kaderinizin belirleyen, sizsiniz. Hayatınızdan tamamen siz sorumlusunuz. Karar veren de siz olmalısınız. Eğer siz karar vermezseniz, bunu sizin yerinize bir başkası yapabilir. Kararsızlık ise kötü bir karardır.

Bu kısacık sabah programı ile hayatınız çabucak değişecek. Uzun bir liste gibi göründüğü biliyorum ama aslında epey basit.:

Uyan

Moda Gir

Harekete Geç

Doğru Besinlerle Beslen

Hazırlan

İham al

Farklı Bir Bakış Açısı Kazan

Kendini İleri Taşıyacak Bir Şey Yap

Haydi Başlayalım:

Sağlıklı bir uyku çekin (en az 7 saat)

Kabul edin ki uyumak en az yemek yemek ya da su içmek kadar önemli. Buna rağmen uykusunu alamayıp problem yaşayan çok fazla kişi var.

Ulusal Uyku Derneği’nin yaptığı anketlere göre en az 40 milyon Amerikan, 70’ten fazla uyku problemiyle yüzleşiyor. Bununla birlikte yetişkinlerin %60’ı ve çocukların %69’u bir hafta boyunca birkaç uyku sorunu yaşayabiliyor.

Buna ek olarak yetişkinlerin yaklaşık %40’ında gündüzleri uyuma eğilimi var. Bu eğilim, günlük aktiviteleri ayda birkaç gün engelleyecek kadar güçlü olabiliyor.

Sağlıklı bir uyku çekmenin faydaları ise:

Daha iyi bir hafıza

Uzun ömür

İltihap riskinin azalması

Yaratıcılık artışı

Daha iyi bir dikkat ve odaklanma

Yağ oranının azalması ve egzersizle birlikte kas kütlesinin artışı

Stresin azalması

Kafein gibi uyarıcılara olan bağımlılığın azalması

Kaza yapma riskinin azalması

Depresyon riskinin azalması

Ve daha birçok şey… İnanmıyorsanız Google’a sorun.

Sağlıklı uykuyu önceliğiniz haline getirmezseniz bu yazının devamı hiçbir şey ifade etmez. Saat 5’te uyanıp sadece 3 saat uyuduysanız erken kalkmanın ne anlamı var? Enerjiniz gün içinde düşecektir. Bununla başa çıkmak için çeşitli uyarıcılara ihtiyacınız olsa da bu sürdürebilir bir yöntem değil. Uzun vadede, sağlığınız giderek kötüleşecektir. Amacınız uzun vadede sağlıklı olmak için adım atmak olmalı.

Zihninizi arındırmak için meditasyon yapın

Sağlıklı ve dinlendirici bir uykudan sonra, dua etmek veya meditasyon yapmak, olumlu bir insan olmak için epey önemlidir. Odaklandığınız şeyler gelişir!

Dua etmek ve meditasyon yapmak, hayatınızda sahip olduğunuz her şeye şükran duymanızı sağlar. Şükran, zihninizdeki bereketi arttırır. Yani hayatınızı istediğiniz her yöne çekmenizi sağlar. Dünyada yüzlerce fırsat ve olasılık var!

İnsanlar mıknatıs gibidir: Ancak sahip olduğun şeylere şükrederseniz, daha fazlasını elde edebilirsiniz.

Tüm değerlerin anası olarak kabul edilen minnettarlık, başarıya giden yolda en önemli anahtarlardan biridir. Eğer her sabah, dünyaya şükran duyup zihninizi arındırırsanız, dünya da size elinden gelenin en iyisini verecektir.

Ağır fiziksel aktiviteler

Spor yapmanın ne kadar sağlıklı olduğunu anlatmaya gerek yok ancak, Amerika Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi’nin yaptığı bir araştırmaya göre 25 ve 64 yaş arası Amerikanların yalnızca üçte biri düzenli spor yapmakta.

Eğer dünyadaki sağlıklı, mutlu ve üretken insanlardan biri olmak istiyorsanız düzenli spor alışkanlığı kazanmalısınız. Birçok insan, bedenini çalıştırmak için işten sonra direkt spor salonuna gidiyor. Sabahın erken saatlerinde toprakla uğraşmak da zihni berraklaştıran şeylerden birisi.

Ne yaparsanız yapın ama bedeninizi harekete geçirmeyi aklınızdan kesinlikle çıkarmayın. Düzenli sporun stresi, endişeyi ve depresyon riskini azalttığını gösteren birçok çalışma var. Kariyerinizde yüksek başarılara ulaşmanın yolu bile spor yapmaktan geçiyor. Eğer bedeninizin üzerine düşmezseniz, hayatınızın her yönü kötüye gider. Unutmayın ki insanlar, “bütünsel” yaratıklardır.

Günde 30 gram protein tüketin

Donald Layman, professor emeritus of nutrition at the University of Illinois, recommends consuming at least 30 grams of protein for breakfast. Similarly, Tim Ferriss, in his book The 4-Hour Body, recommends 30 grams of protein 30 minutes after waking up.

Ilinois Üniversitesi’nde beslenme profesörü olan Donald Layman’ın önerdiğine göre kahvaltıda 30 gram protein almak sağlık için epey faydalı. Tim Ferris de uyandıktan yarım saat sonra 30 gram protein almayı öneriyor. Tim’in söylediğine göre babası bu yöntemle ayda tam 8 kilo vermiş. Protein ağırlıklı beslenmek, kan şekerini sabit tutar ve midede kalma süreleri uzun olduğundan sizi daha uzun süre tok tutar. Sabahları protein almak beyaz karbonhidratlara olan düşkünlüğünüzü azaltmaya yardımcı olur. Beyaz karbonhidratlar, kilo aldıran, ekmek, börek gibi karbonhidrat çeşitleridir.

Tim, sabahları yeterli protein almak için şunları öneriyor:

Kahvaltıda aldığınız kalorilerin en az %40’ı protein olmalı İki veya üç yumurta yiyebilirsiniz (her yumurtada 6 gram protein vardır) Yumurta sevmiyorsanız süzme peynir, hindi, pastırma ya da organik sucuk, sosis gibi alternatifleri deneyebilirsiniz. Elinizin altında protein tozu olduktan sonra yapmanız gereken tek şey suyla karıştırmak! Protein tozları, yeşillik, fındık ve tohumlardan elde edilen proteinleri içerdiğinden et, süt, yumurta gibi gıdalardan kaçınan insanlar için ideal. Soğuk bir duş alın

Tony Robbins’in her güne 13 derecelik bir yüzme havuzuna atlayarak başladığını biliyor muydunuz? Peki neden böyle bir şey yapsın?

Soğuk suya girmek fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştiren şeylerden biridir. Düzenli olarak yaparsanız vücudunuzun bağışıklığında, dolaşım ve sindirim sistemlerinde uzun süreli değişiklikler görmeniz mümkün. Metabolizmanızı hızlandırıp kilo verdirmesi de cabası!

2007’de yapılan bir araştırmaya göre soğuk duş almak depresyon belirtilerini azaltmada önemli bir yardımcı ve ilaçlardan çok daha etkili. Bunun nedeni, soğuk suyun, sizi mutlu eden kimyasalların akışını hızlandırmasıdır.

Tabii ki soğuk bir duşa girmenin korkunç yönleri olduğunu kabul etmek gerek. Bunu daha önce deneyip vazgeçtiğinizden bir şüphem yok. Kendi kendinize “daha sonra yaparım” deyip suyu sıcağa çevirdiğinizi de görür gibiyim.

Yüzme havuzuna girer gibi düşünmek size biraz yardımcı olabilir. Soğuk bir havuza ya da buz gibi bir denize yavaş yavaş girmenin acısını hepimiz biliyoruz. Kolay yolu ise bir anda girmek! 20 saniyeden sonra iyi olacaksınız. Girin ve kalp atışınızın yavaşlamasını bekleyin. 20 saniye sonra her şey yoluna girecek ve iyi hissedeceksiniz.

Soğuk duş, iradeyi ve yaratıcılığı arttırıyor. Soğuk su vücudunuza çarptıkça nefesinizi düzene sokup rahatlamaya çalışın. Rahatladıktan sonra kendinizi aşırı mutlu ve dinç hissedeceğinizden şüphe yok! Aklınıza birçok yeni fikir gelecek ve amaçlarınıza ulaşmak için daha hevesli olacaksınız.

Artı, sabahları sizi biraz korkutan şeyler yapmak iyi gelecek. Sizi canlandırıp konfor alanınızın dışına çıkaracak olan soğuk duş, denemeye değer.

Moral yükseltici şeyler okuyun (veya dinleyin)

Sıradan insanlar eğlence, sıra dışı insanlar ise eğitim arayışındadır. Dünyanın en başarılı insanları neden her hafta bir kitap bitiriyor sanıyorsunuz? Sürekli öğrenme diye buna denir.

Okula veya işe giderken her hafta bir sesli kitap dinlemeyi deneyin. Günde 15-30 dakikalık bir okuma veya dinlemenin sizde yaptığı değişime hayret edeceksiniz. Potansiyelinizi keşfedecek, fikirlerinizi açığa çıkaracaksınız.

Aradan bir süre geçtikten sonra bir sürü kitap bitirmiş olacaksınız. Birçok konu hakkında bilgi sahibi olup üzerine düşünür hale geleceksiniz. Dünyaya daha farklı bir çerçeveden bakmak, konular arasında benzersiz bağlantılar kurmak artık işten bile olmayacak.

Dünya görüşünüzü gözden geçirin

Uzun ve kısa vadeli amaçlarınızı kâğıda dökün. Hayat amaçlarınızı okumaya birkaç dakika ayırmak yaşamınıza bir perspektif kazandırır.

Uzun vadeli amaçlarınızı her gün okursanız, her gün kafanızın bir köşesinde olur. Eğer hayallerinizi her gün düşünür ve çalışmalarınızı bu amaçlar uğruna yaparsanız, gerçeğe dönüşmelerinde hiçbir engel yok.

Amaçlara ulaşmak, tam bir bilimdir. Karışıklık ya da belirsizlik yoktur. Eğer basit bir yol izlerseniz ne kadar büyük olursa olsun amaçlarınızın hepsine ulaşırsınız.

Hayallerin temelinde, onları yazıp her gün gözden geçirmek yatıyor.

Uzun vadeli amaçlarınız için en bir şey yapın

İrade bir kas gibidir, çalıştıkça gelişir çalışmadıkça gücü azalır. Benzer şekilde, kaliteli kararlar alma becerimiz de gün içinde azalır. Daha çok karar verdikçe, kaliteleri düşer ve iradeniz azalır.

Sonuç olarak, size zor gelen ne varsa sabahın erken saatlerinde yapmalısınız. Yani önemli şeyleri… Gün sonunda yorgun bir kafayla sorunlarla uğraşmaktansa sabah erkenden tüm önemli işleri halledip arınmış bir zihinle yatağa girmek daha iyidir. Yeter ki ertelemeyin.

O zaman mantranız da belli: En kötü şeyi en önce hallet. Ne zamandır yapman gereken “o şeyi” hallet. Yarın, hepsini tekrar yap.

Her geçen gün büyük hedeflerinize doğru bir adım atarsanız, bu hedeflerin gerçeklikten o kadar da uzak olmadığını fark edeceksiniz.

Sonuç

Bunların tümünü yaptıktan sonra ne planlamış olursanız olun önemli ne varsa hepsi erkenden hallolmuş olacak. Artık başarmak için daha çok zamanınız var. Hayallerinize odaklanmanın tam zamanı!

Tüm bunları yaptıktan sonra, hayatınız daha iyiye gidecek. İşinizde, ilişkilerinizde daha iyi olacaksınız. Daha mutlu, daha özgüvenli, daha cesur ve iddialı olacaksınız. Net ve vizyon sahibi olmaya da değecek değil mi?

Hayatınız kısa sürede değişecek.

Hayatınızdaki problemleri düşünmeden, onlar üzerine kafa yormadan geçireceğiniz bir sabahınız olmayacak, bu doğru. Ancak problemlerinizin birer birer yok olduğunu göreceksiniz. Asla geri dönmemek üzere kaybolacaklar.

Tutkulu olduğunuz işi yaptığınızı hızlı bir şekilde fark edeceksiniz. İlişkileriniz tutkulu, anlamlı, derin ve eğlenceli olacak! Özgürlüğe ulaşacaksın. Dünya ve evren, size en güzel bir şekilde cevap verecektir.

Hareket çağrısı

Harika bir sabah programı yaratmak pek kolay olmasa da bu içerik size kendi rutininizi yaratmada oldukça yardımcı olacak. Haydi elinize kâğıt-kalemi alın ve hayatınızı değiştirmek için adım atmaya başlayın!

Soğuk duşta iyi şanslar J

Yazar: Benjamin P. Hardy