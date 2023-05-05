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Uzman açıkladı: Yalnız olmak her gün 15 sigara içmek kadar kötü

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ABD'li genel cerrah Dr. Vivek Murthy, corona virüsü pandemisi sonrasında artan sosyal izolasyonun, obezite veya uyuşturucu kullanımı kadar ciddi bir halk sağlığı tehdidi olarak ele alınması çağrısında bulundu.
Uzman açıkladı: Yalnız olmak her gün 15 sigara içmek kadar kötü

Times’ın haberine göre, Murthy, tüm Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık yarısının yalnızlıktan etkilendiğini ve bunun Covid-19 salgını tarafından şiddetlendirildiğini bulduğunu söyledi.

“Yalnızlık kötü bir duygudan çok daha fazlasıdır” diyen Murthy, “Daha yüksek kardiyovasküler hastalık, bunama, inme, depresyon, anksiyete ve erken ölüm riski ile ilişkilidir. Sosyal olarak bağlantısız olmanın ölüm üzerindeki etkisi, günde 15 sigara içmenin neden olduğu etkiye benzer ve hatta obezite ile fiziksel hareketsizlikle ilişkili etkiden bile daha fazladır.” diye ekledi.

Uzman, “sosyal bağlantıyı ilerletmek için yeni politikalar” ve “ulusun sosyal dokusunu onarmak” için kolektif bir çaba çağrısında bulundu.

COVID-19 PANDEMİSİ HIZLANDIRDI

Rapor, Biden yönetiminin akıl sağlığını ele alma girişiminin bir parçası. Murthy’nin raporunda alıntılanan bir çalışma, Covid-19 salgını sırasında sosyal bağlantılardaki düşüşün hızlandığını ve 2019 ile 2020 arasında arkadaşlık ağlarının boyutunda yüzde 16’lık bir düşüş olduğunu ortaya koydu. 

Teknoloji ve sosyal medyanın özellikle gençler ve genç yetişkinler üzerindeki etkisiyle ilgili olarak, Murthy’nin raporu, ABD’de 18 yaş üstü kişilerin üçte birinin “neredeyse sürekli” çevrimiçi olduklarını iddia ettiğini bulan 2015’teki bir araştırmaya değiniyor.

Murthy, çözüm olarak ebeveynleri, çocukların teknolojiden uzak sosyalleşmeleri için zaman ayırmaya ve “çocukların sosyal medya platformlarına katılma yaşını geciktirmeye” çağırdı.

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