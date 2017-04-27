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Venezuela cezaevinde kavga: 6 ölü

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Venezuela cezaevinde kavga: 6 ölü
Venezuela'da bir cezaevinde mahkumlar arasında çıkan kavgada 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Yerel El Tiempo gazetesinin haberine göre, Venezuela Cezaevi İşleri Bakanı Iris Varela, Anzoategui eyaletindeki Puente Ayala cezaevinde patlak veren şiddet olaylarında 6 mahkumun öldüğünü, 11 mahkumun yaralandığını belirtti.

Bazı muhalefet üyeleri ise ölü sayısının çok daha fazla olabileceğini ancak bunu tam olarak doğrulamanın imkansız olduğunu ileri sürdü.

Ülkedeki yaklaşık 30 cezaevi yerleşkesinde kalan 50 bin mahkum, hücrelerdeki aşırı kalabalığın yanı sıra uyuşturucu ve silah trafiğini kontrol eden çetelerin şiddetine maruz kalıyor.

BBC'nin haberine göre, geçen ay, Venezuela Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada, Guarico eyaletindeki ülkenin en büyük hapishanesi Venezuela Genel Hapishanesi'nde bulunan toplu mezardan 14 kişinin cesedinin çıkarıldığı bildirilmişti.

Toplu mezarın, mahkumlar arasında yaşanan şiddetli çatışmaların ardından kapatılan cezaevindeki yenileme çalışmaları sırasında bulunduğu belirtilmişti.

"A Window on Freedom" adlı sivil toplum kuruluşuna göre, Venezuela Genel Hapishanesi'nde tahliye edilmeden önce 9 bin mahkum kalıyordu. Kuruluş, ülkede hapishanelerin aşırı dolu olduğunu ve sadece geçen yıl 173 mahkumun cezaevinde hayatını kaybettiğini savunuyor.

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